Programação cultural do Sesc tem música, circo, teatro e atrações infantis

Lucas Maia*

O Sesc-DF traz uma programação diversa que agita Brasília, com opções para toda a família. O Maximus - Festival de Circo do Futuro começou na última terça (7/10) e segue até o próximo domingo (12/10), no Teatro Newton Rossi, em Ceilândia, das 9h às 21h, com entrada gratuita. O festival proporciona shows emocionantes, performances vibrantes e visitas a circos de lona.

Leia também: Morte de Odete Roitman provoca comentários sobre segurança do Copacabana Palace

Newton Rossi recebe também o espetáculo ‘Desabafo do Bicho’, no qual a história gira em torno da busca do ser humano por caminhos naquilo que desconhece. As apresentações são do dia 14 a 16/10, às 20h, com entrada gratuita.

Leia também: CCBB comemora 25 anos com programação especial para o Dia das Crianças

Na sexta-feira (10/10), o compositor, baterista e produtor musical, Di Stéffano, com mais de 35 anos de carreira, se apresenta no Teatro Ary Barroso, no Sesc da 504 sul. Ele tem experiência com grandes nomes da música, entre eles João Donato, Dominguinhos, Carlos Malta, Boca Livre, Geraldo Azevedo, Arthur Maia, Ricardo Silveira e Leny Andrade. Os ingressos custam a partir de R$30 e podem ser comprados na plataforma Sympla ou na bilheteria física no local do evento.

Leia também: Ana Yuri Matsumoto lança 'Louco é quem me diz' nesta sexta-feira (10/10)

Nesse fim de semana (11 e 12/10), o musical adaptado do clássico de Machado de Assis, ‘Memórias Póstumas de Brás Cubas’ chega ao Teatro Ary Barroso, no Sesc da 504 Sul. A história, com atuação de Marcos damigo, música de Mário Manga e direção de Regina Galdino, é contada com humor e crítica social. A entrada é gratuita com a doação de 1kg de alimento não perecível.

Leia também: Di Ferrero inicia nova fase com o lançamento do EP “SE7E”

Além disso, para o Dia das Crianças, tem a apresentação teatral ‘Chapeuzinho Esfarrapado’, no Teatro Silvio Barbato, no Sesc do Setor Comercial Sul. A peça é no domingo (12/10), às 17h e custa a partir de R$20 a meia-entrada. O espetáculo apresenta a história em formato de jogo dos sete erros. A personagem revive a mesma cena 5 vezes, para simbolizar o processo de amadurecimento.

Leia também: "Ginny & Georgia": quarta temporada começa a ser gravada

O Teatro Sesc Paulo Autran, em Taguatinga Norte, recebe a 10ª edição do Festival Internacional Cinema e Transcendência. O tema deste ano será ‘Saúde Mental e Transcendência’. É no dia 16/10, às 20h, com entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Leia também: A vida de Gilberto Gil contada e cantada por crianças

Serviço

Programação cultural do Sesc-DF

De 7 a 16/10, em horários variados, nas unidades do Sesc do Distrito Federal. O valor dos ingressos varia para cada evento. A classificação indicativa é livre, exceto na adaptação de ‘Memórias Póstumas de Brás Cubas’, que é de 14 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco