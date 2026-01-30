Silva traz o verão para show no Birosca neste sábado (31/1)

Grande conhecido do público da capital, o capixaba Silva apresenta o show inédito As Melhores do Verão em festival na Birosca do Conic. No evento deste sábado (31/1), que começa às 20h30, o artista apresenta repertório especial de carnaval, com direito a grandes sucessos do axé e brasilidades dos anos 1990 e 2000, além de faixas autorais do músico em releituras dançantes. O grupo local Elas Que Toquem abre o espetáculo e promete participação especial da cantora Ju Rodrigues.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Ex-atriz de Chiquititas revela romance discreto com Junior Lima

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Acostumado a rodar o Brasil no início do ano com o Bloco do Silva, evento de pré-carnaval, o capixaba agora chega à capital com a temporada de shows de verão. "Eu fico muito inspirado nesta época do ano, a vibração muda durante esse período. Todo mundo fica mais disposto a ser feliz. Amo poder embalar essa época", comemora o compositor. "Ainda mais em Brasília, com esse público que me acolhe e me recebe tão bem, sempre", acrescenta.

No show, fazem parte do repertório faixas que Silva considera como "música brasileira de verão". "Aquilo que bate diferente nessa época do ano", explica. "E além dos clássicos, eu sempre vou adicionando coisas novas. Esse ano está especial. É uma apresentação para todo mundo dançar, cantar junto e se divertir", garante o artista.

Leia também: Julies se apresenta na 1ª edição do ‘Luau Sustentável’ em Itanhaém

A sequência de shows neste início de ano marca a volta de Silva aos palcos após uma extensa, e mais introspectiva, turnê pelo Brasil, celebrando o álbum Encantado, lançado em 2024. "Mudanças de formato são bem desafiadoras, mas têm sido muito importantes para minha cabeça. O verão é o momento em que posso cantar tudo que eu quiser. Aprendo muito com isso. Gosto igualmente dessas dinâmicas diferentes de show e acho um grande privilégio poder fazer isso na carreira", diz.

Leia também: Novo toca-discos chega ao mercado com design moderno e tecnologia Bluetooth

Quando questionado qual é sua música de verão preferida, Silva responde: "Ah, isso varia bastante". "Cada ano é diferente, mas agora eu diria que é Virá, minha última música lançada. Tocar ela ao vivo foi uma experiência maravilhosa, que me deixou muito feliz", finaliza o cantor.