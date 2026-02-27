Conheça casas da cidade que dão destaque para o vinho e suas harmonizações

A harmonização entre o carré de cordeiro com o cabernet sauvignon Château Forlouis é um dos destaques do Vinalla - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Os bares de vinho, também conhecidos como wine bars, ganham cada vez mais espaço em meio aos pólos gastronômicos brasileiros por construir um ambiente acolhedor e descontraído que tem como centro da proposta a bebida milenar. Nesses estabelecimentos, apreciadores do mundo da enologia podem desfrutar desde rótulos clássicos e consagrados a produções autorais e naturais, com orientação de sommeliers e acompanhamentos pensados para harmonizações ideais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“O wine bar traz um frescor, pois tira a bebida dos ambientes formais dos restaurantes familiares e tradicionais, dando uma opção mais noturna pra quem procura um bom rótulo”, opina Lucas Tobias, proprietário do Balcão. “A adega e os vinhos são os protagonistas do estabelecimento, diferentemente das casas em que o chef e o cardápio são os destaques”, continua Eduardo Nobre, responsável pelo IVV Swine Bar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para além de serem um espaço para degustação, os bares de vinho, pontua Eduardo, podem ser um local de aprendizado. “Para os mais fanáticos, que gostam de estudar, é um ambiente super descontraído e confortável”, afirma o proprietário.

Leia também: Um roteiro pelas adegas da cidade para celebrar o Dia do Vinho



Muitos destes estabelecimentos se destacam também por promover a proximidade com o cliente por meio de degustações e eventos temáticos, como é o caso do Palomina. Segundo o sócio e sommelier Gabriel Cunha, os wine bars “permitem descobertas, mas também acolhem quem quer se sentir confortável”. “É um lugar que honra o partilhar da mesa, em torno desta bebida tão importante para a história da humanidade. Não importa se você é novato ou tem uma carreira no ramo, casas como a nossa tem que ser aquele lugar que todos vão com um simples objetivo: tomar um bom vinho”, destaca.

Combinação perfeita

Boa comida e bons vinhos. Esse é o pilar do Vinalla Vinhos e Bistrô, sediado no Casa Park e no Liberty Mall. “A casa une o melhor da gastronomia contemporânea a um ambiente acolhedor e sofisticado, ideal para quem busca experiências únicas em Brasília. Nosso cardápio é elaborado com ingredientes selecionados e combinações que valorizam o sabor e a harmonização com os rótulos que oferecemos”, descreve Gabriela Alcoforado, proprietária do empreendimento junto ao marido Luis Carlos.

O cardápio da casa, que tem como destaque opções que levam na receita frutos do mar, massas, aves e carnes, se associa à uma variedade de mais de 600 rótulos de vinhos do novo e do velho mundo, que ficam expostos para escolha do cliente. “A maioria é exclusiva da nossa importadora”, garante Gabriela.

“Os frutos do mar, todos vindos de avião do interior do Ceará e de Santa Catarina, são referências e podem ser perfeitamente harmonizados com diversos rótulos como, por exemplo, o La Croix de Saint Clement (R$ 175), vinho branco de Bordeaux, composto pelas uvas Sauvignon Blanc e Sémillon”, sugere Gabriela. O risoto de polvo (R$ 124) e a moqueca de robalo e camarão com banana da terra e arroz de ervas com amêndoas (R$ 179 — duas pessoas) são alguns dos pratos presentes no menu.

Outro carro-chefe, ainda de acordo com a proprietária, é a harmonização entre o carré de cordeiro ao molho de ervas (R$ 199), acompanhado por nhoque de batata doce na fonduta de queijo, com o cabernet sauvignon Château Forlouis (R$ 285). Gabriela também sugere a combinação entre o magret de de canard com calda de laranja (R$ 139), guarnecido por nhoque de mandioquinha ao molho gorgonzola, com o vinho tinto Château Haut Gravier (R$ 299).

Um mergulho no mundo da enologia

Um dos mais antigos bares de vinho da cidade, o LaCave, localizado no Dakota Shopping, celebra 10 anos de atividades neste mês. Com o lema de trazer o vinho para o dia a dia do brasiliense, a casa proporciona, para além de uma carta com rótulos variados, um ambiente intimista e descontraído. “Somos uma casa que oferece aquele senso de pertencimento ao mundo da enologia. O cliente entra e, rapidamente, se sente confortável, à vontade em pedir sua taça sem maiores formalidades, como acontece geralmente em restaurantes comuns”, destaca o proprietário Marco Túllio.

Segundo ele, o clássico da casa, entre os pratos servidos, é o ancho ao molho dijon e batata rústica (R$ 74,90 — duas pessoas). Para acompanhar, a sugestão é o argentino Orfila Reserva Malbec (R$139,90), com estágio em barrica. De terça a domingo, a casa também trabalha com open bar de vinhos (R$ 89,90/pessoa) das 18h às 22h, com oito diferentes opções de rótulos, entre espumantes, rosés, tintos e brancos. De quinta a domingo, o bar oferece música ao vivo.

“Estamos sempre nos atualizando, pensando no público e seus desejos”, afirma Marco. “Buscamos nos reinventar constantemente, trazendo novas opções de degustação, cursos, oficinas e tudo que traga o público para além do bar, fazendo com que se envolvam com o mundo do vinho acima de tudo”, finaliza o proprietário.

Vinhos e suínos

De loja virtual à ponto fixo na Asa Norte, o IVV Swine Bar já entrega no nome os destaques do menu: “É uma brincadeira de duplo sentido. Wine bar, em inglês, significa bar de vinho. Quando jogamos um S na frente do wine, vira swine, ou seja, suíno”. A única proteína animal servida na casa, portanto, é a de porco, mas sem deixar de lado as opções vegetarianas. O destaque, porém, continuam sendo os vinhos — são mais de 600 rótulos, advindos de cerca de 20 diferentes países, presentes na carta do estabelecimento.

“A ideia do IVV sempre foi tirar o classicismo do vinho. Então, em vez de você sentar naquele restaurante com entrada, prato principal e sobremesa, você está num ambiente mais descontraído”, explica o proprietário Eduardo Nobre. “Aqui, é a comida que acompanha o vinho, e não o contrário”, destaca.

O carro-chefe da casa, segundo Eduardo, é a entrada medjool assadas (R$ 35), tâmaras recheadas com gorgonzola e envoltas com bacon. Para harmonizar com o prato, o proprietário sugere um espumante seco (R$ 25 — taça), “para cortar a viscosidade e gordura do bacon e a cremosidade do queijo”.

Apesar de o vinho ser o grande destaque da casa, Eduardo ressalta que o bar também serve opções de coquetéis clássicos, cervejas e bebidas sem álcool.

Despojado, urbano e sem frescura

“Irmão mais novo” do MimoBar, o Balcão foi idealizado para ser uma casa com foco em vinhos e coquetelaria em formato casual, num ambiente “despojado, urbano e sem frescura”, define o proprietário Lucas Tobias. “Tiramos o vinho dos restaurantes e trouxemos ao bar. Assim temos a energia e a vibração de um bar, com a variedade e curadoria de uma boa adega”, descreve.

Na casa, os vinhos são servidos em copos, acompanhando as tendências dos bares de vinho espanhóis e franceses. A coquetelaria do estabelecimento, por sua vez, possui um menu completo de drinques autorais e clássicos, todos com vinho na formulação. Um destaque é a sangria Balcão (R$ 27,90), inspirada na receita espanhola, nas versões tinto, rosé e branco.

Entre as harmonizações, as sugestões ficam por conta do vinho branco Nuestro Verdejo (R$ 179) com o vinagrete de polvo (R$ 54). “Trata-se de uma uva branca clássica espanhola com acidez vibrante que também pode combinar perfeitamente também com a pizza marguerita (R$ 75)”, aponta a sommelier Isabela Torres.

Outra indicação é o Truffle Hunter Rosso (R$ 159), “tinto bem leve”, ainda segundo ela, que acompanha perfeitamente a burrata da casa (R$ 98). “De tinto mais encorpado e elegante, podemos citar o Le Clos de Reynon (R$ 239), um clássico Bordeaux que harmoniza com a carne de sol com batatas (R$ 72)”, destaca Isabela.

Experiência contemporânea, ato milenar

“O Palomina surgiu em Brasília com uma ideia muito clara: oferecer uma experiência contemporânea para um ato milenar, que é beber vinho como momento de conexão”, define o sócio e sommelier da casa, Gabriel Cunha. Desde o começo, ele conta, a ideia foi aproximar as pessoas do universo da enologia com qualidade e curadoria, mas sem formalidades excessivas que muitas vezes afastam novos consumidores. O bar, que começou focado apenas em vinhos e tapas, hoje oferece um cardápio que atende tanto clientes que desejam compartilhar petiscos quanto os que procuram por uma experiência completa de jantar.

Um dos grandes diferenciais da casa é a presença da cultura e da arte no estabelecimento — o Palomina é sede de eventos mensais de pintura em tela, o Arte y Vino, e também oferece programações especiais em datas como a da entrega do Oscar, que já fazem parte do calendário do bar. Outro destaque é o mezanino, um espaço exclusivo para até 30 convidados, ideal para eventos intimistas e experiências personalizadas.

No menu, a harmonização sugerida pelo sommelier é o filé com batata (R$ 84) com o vinho tinto Cavalleri Vero (R$ 140). “A glace presente no filé combina perfeitamente em textura e sabor com as notas do envelhecimento do vinho em barricas. Além disso, a maciez da uva Merlot, responsável por 50% do blend do vinho, abraça muito bem a conjuntura do prato”, descreve Gabriel.

Onde comer?

Balcão

CLN 205, bloco D, loja 18

De terça a quinta, das 18h às 23h

Sexta e sábado, das 18h à 0h

IVV Swinebar

CLN 314, bloco B, loja 21

Terça e quarta, das 18h às 23h

De quinta a sábado, das 18h à 0h

LaCave Wine Bar

Dakota Shopping (Sudoeste 301, bloco C)

Terça e quarta, das 18h à 0h

De quinta a sábado, das 18h à 1h

Domingo, das 18h à 0h

Palomina Wine Bar

CLS 405, bloco D, lojas 16 e 18

De segunda a quarta, das 18h30 às 23h30

De quinta a sábado, das 18h à 1h

Vinalla Vinhos e Bistrô

Liberty Mall

Casa Park

Todos os dias, das 12h às 22h