Comunidade democrática é tema da única peça ifantil de Caio Fernando Abreu

Caio Fernando Abreu escreveu A comunidade do arco-íris na década de 1970 e deu o texto de presente para a atriz e diretora Suzana Saldanha. Ela montou a peça em 1979 e colaborou com uma produção em 2008, mas a versão que chega ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e fica em cartaz até 29 de março é um trabalho novo. Com oito atores e elenco com nomes como Bianca Byington e Raquel Karro, dirigidos pela própria Suzana e com supervisão de Gilberto Gawronski, a peça conta a história de uma comunidade muito especial, e é o único texto de Caio Fernando para as crianças.

A história acompanha uma comunidade de seres e bichos que vivem isolados na floresta, bem distante dos humanos, e precisam lidar com as diferenças quando uma turma de três gatos decide se instalar no local. A vida longe da cidade, no campo, levada pela comunidade é uma metáfora de Caio Fernando para um período em que o país passava por uma ditadura, com o autoritarismo instalado em um governo que cerceava a liberdade de diversas formas.

Hoje, o cenário pode parecer diferente, mas ainda há muitas semelhanças. "A mensagem da vida reinventada hoje permanece atual, só que ninguém precisa ir para o mato, a gente reinventa a vida na cidade", explica Suzana. "Reinventar a vida é achar um meio de se viver feliz, de estar de acordo com o que está acontecendo agora. E, nesta peça, o principal é que as crianças da comunidade do arco-íris, conforme o Caio propõe à plateia, devem saber votar: é um texto completamente atual para este momento."

Depois de muito refletir sobre diversidade, diferenças, democracia e convivência, os bichos e brinquedos precisam decidir se deixam os gatos ficarem. É quando os atores propõem às crianças presentes na plateia que elas mesmas votem.

Serviço

A Comunidade do Arco-Íris

Direção: Suzana Saldanha. Com Bianca Byington (Bruxa de pano), Raquel Karro (Sereia), Tiago Herz (Roque), Lucas Oradovschi (Mágico), Lucas Popeta (Gato Simão), André Celant (Soldadinho), Renato Reston (Gato Tião), Patricia de Farias (Gata Bastiana). Nesta sexta-feira (13/3), às 16h, amanhã e domingo, às 11h e às 16h, no CCBB Brasília (SCES Trecho 02 Lote 22). Até 29 de março. Ingressos: R$ 30 e R$15 (meia). Classificação indicativa livre

















