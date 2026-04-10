Sesc W3 promove shows gratuitos com seis bandas neste fim de semana

Sesc W3 utiliza a cidade como palco para a cultura - (crédito: Divulgação)

Neste fim de semana, chega mais uma edição do projeto Sesc W3 nas ruas. O evento leva ao palco a banda ÀTTØØXXÁ, Rachel Reis, VHOOR, MC Rebecca, Maneva e Technobras. Com entrada gratuita, no Sesc Alberto Vilardo (504 Sul), o público poderá aproveitar diferentes estilos musicais, como pagode baiano, soul, MPB, arrocha, funk, reggae e música eletrônica.

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Realizado desde 2022, o projeto foi criado com a proposta de levar a cultura para as ruas de forma qualificada e que permita ao público uma experiência artística diversa e acessível, além de contribuir para a revitalização da W3, explica o diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo. "A ideia parte do entendimento de que a cidade também é um palco e que a cultura pode e deve estar presente no cotidiano das pessoas", justifica.

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A curadoria do Sesc W3 foi criada com o objetivo de ampliar o repertório do público e ir além das expectativas tradicionais dos eventos realizados pelo Sesc, ao unir diferentes tipos de gêneros musicais, como funk e reggae. "É um evento que reúne pessoas de diferentes idades, com forte presença jovem, e que propõe um encontro entre o Sesc e novas linguagens musicais, criando uma atmosfera vibrante e plural", comenta o diretor do Sesc-DF.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



