Tabelinha de craques: Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda no mesmo palco

Na noite desta sexta-feira (10/4), Diogo Nogueira chega à capital com a turnê Infinito Samba, que terá participação especial de Hamilton de Holanda, um dos mais talentosos instrumentistas da música brasileira. A turnê revive a trajetória de duas décadas de Diogo Nogueira, voltada ao samba de raiz com banda e uma grande orquestra, que apresentará arranjos inéditos no palco do Centro de Convenções Ulysses.

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Para Diogo, a turnê Infinito Samba não é apenas um show de repertório, mas um espetáculo que traz uma narrativa por meio de elementos visuais, musicais e cenográficos, além da dança que estará muito presente. “A construção da estética foi inteiramente em conjunto com o Rafael Dragaud, diretor artístico da turnê, a partir de conversas para trazer o movimento de origem, herança e continuidade dos meus 20 anos de carreira”, destaca. Para o show, Diogo reuniu grandes sucessos da sua carreira, releituras de canções e composições novas para os brasilienses.



Hamilton de Holanda fará participação especial no show de Diogo Nogueira, eles se conheceram em cima do palco. “Em Miami, durante um evento na Gibson, conheci o Hamilton de Holanda. Inicialmente, a apresentação previa três canções, mas acabamos por cantar juntos por uma hora, sendo calorosamente aplaudidos. Aquele foi o nosso primeiro encontro musical, do qual surgiu uma amizade, um profundo respeito e uma grande afinidade”, comenta Diogo Nogueira. O encontro gerou o álbum Bossa Negra de autoria dos dois em 2014.

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“Ele não é só um amigo, um colega de profissão, mas é também um irmão. O Hamilton é um gênio da música brasileira, já tive o privilégio de dividir outros palcos com ele, no Brasil e fora, e a honra de encontrar ele mais uma vez, para comemorar meus 20 anos de trajetória no palco de Brasília”, destaca o sambista.

Agora, com 20 anos de carreira, Diogo Nogueira sente orgulho do caminho que trilhou. “Vejo uma carreira muito bem consolidada. Para o futuro, eu espero que venham mais 20, 30 anos para eu conseguir continuar celebrando o samba e sendo esse elo entre a geração do meu pai e da geração do meu filho Davi”, ressalta.

Em relação a Brasília, Diogo afirma que ama voltar à cidade sempre que possível. “ O público é muito caloroso e sempre me recebe muito bem. Acredito que não será diferente dessa vez com o Infinito Samba. Vamos sambar e cantar juntos o melhor da música brasileira”, deseja Diogo Nogueira.

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Durante a turnê Infinito Samba, parte dos ingressos serão destinados à Central Única das Favelas (Cufa) , organização fundada por jovens da Cidade de Deus, que promove educação, cultura, esportes e cidadania em favelas de todo o Brasil e outros países.

