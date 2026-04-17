Cazuza in concert revive repertório do poeta no Eye Patch Panda

Em um novo formato de apresentação, com uma proposta acústica e intimista, o Cazuza In Concert se apresenta com o show Boas Novas, hoje, às 21h30, no Eye Patch Panda. Desde 2008, a banda se destaca como um tributo ao cantor, dedicada a homenagear e propagar o trabalho do poeta exagerado.

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O músico e intérprete de Cazuza, Renato Azambuja, explica que o projeto foi criado com o objetivo de manter o legado e as obras do cantor vivas, para que possam continuar a ser cantadas e vividas pelo público com o mesmo entusiasmo. "A ideia de trazer também esse ambiente teatral, com a questão do visual, das roupas e também do astral musical, que faz a gente e o público sermos transportados para aquela época, para aquele momento do Barão, para o momento solo do Cazuza", comenta.

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Segundo o músico, a ideia de levar o show para um ambiente mais acolhedor e intimista surgiu da necessidade de manter um contato mais próximo com o público durante a apresentação. Além disso, o repertório foi escolhido pensando nos fãs e naqueles que querem conhecer mais obras do artista, dos clássicos às menos conhecidas. "É a estreia de um show, então tem aquela coisa do frio na barriga. Eu acho que são os pontos positivos que vão fazer a construção de uma noite muito especial", destaca Renato.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco