Prime Vídeo aposta em Giovanna Antonelli na nova fase de Tremembé

O Amazon Prime Video anunciou nesta quarta-feira (15) a contratação da atriz Giovanna Antonelli para integrar o elenco da série Tremembé, cuja segunda temporada terá início das gravações em maio e está prevista para chegar ao público no segundo semestre de 2026.
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Na trama, Antonelli dará vida a Dominique Scharf, uma conhecida estelionatária que passou três décadas presa. A personagem esteve no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, até 2025, quando deixou a unidade para cumprir o restante da pena em regime aberto.
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No mesmo comunicado, a plataforma confirmou ainda a participação de João Vicente de Castro, que interpretará Thiago Brennand, condenado por estupro, e de Ícaro Silva, que viverá o ex-jogador Robinho.
Tremembé retrata histórias ligadas ao presídio que abrigou criminosos de grande repercussão nacional, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Cristian e Daniel Cravinhos, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá.
Lançada em novembro de 2025, a série se tornou o maior sucesso do Prime Video no Brasil desde a chegada da plataforma em 2016, superando a elogiada Cangaço Novo.
Além dos nomes já citados, Marina Ruy Barbosa e Bianca Comparato também estão confirmadas na segunda temporada. Já Letícia Rodrigues, intérprete de Sandrão na primeira fase, não retorna ao elenco.
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