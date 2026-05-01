Festival leva cultural do heavy metal ao Brazólia nesta sexta (1/5)

Chega nesta sexta-feira (1/5), à cidade que é um dos territórios do rock, o Festival de Música de Brasília, a partir das 15h, no Brazólia. Com sete bandas autorais e tributos, os shows se alternam entre o thrash metal, punk rock e hardcore, brutal death metal e outros subgêneros do metal. Planejado para os 'headbangers', o festival busca promover a cultura do heavy metal e fortalecer o cenário underground.

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Em cena desde os anos 1980, Sólon Beethoven, um dos organizadores do evento e baterista da banda Bloodskin, explica que a ideia de criar um festival focado em heavy metal surgiu de forma natural após muitos anos de shows. Em parceria com o Brazólia, uma casa de festas que recentemente abriu seu espaço para shows do gênero, a programação das apresentações começa às 16h com a banda autoral Detrito Federal e continua com Women In Rock (tributo a clássicos do rock), Cáligo, Black Rainbow (tributo Black Sabbath), Dfc, Bloodskin (tributo Slayer) e Krisiun.

Além da performance musical, o festival se propõe a ser uma "experiência intensa, com momentos de intensidade e produção de presença para o público", explicam os organizadores. "É diferente de tudo. Então, com cada banda tributo ou autoral, será transmitido ao público de forma também muito natural", expõe Sólon. Com o objetivo de prestigiar o cenário underground, Sólon afirma ter boas expectativas para o evento. "Iremos pensar positivamente para que a galera compareça, valorize o festival e a casa e fortaleça nossa cena".

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*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Serviço

Festival de Música de Brasília

Nesta sexta-feira (1/5), a partir das 15h, no Brazólia (SGO Q3). Ingressos a partir de R$ 50, no Sympla. Não recomendado para menores de 18 anos.