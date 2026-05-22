Nobreza da carne conquista chefs e brasilienses com pratos simples ou elaborados

Favoritas da grande maioria, as carnes sempre se destacam, independentemente da origem de comida e da preferência de cada chefe. Não importa se é cordeiro, bife ancho, bisteca ou prime rib, a proteína conquista muitos e é testada pelos chefs da capital, na culinária italiana, mediterrânea e brasileira.

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O chef do restaurante Nonno Cantinetta argumenta que a carne se encaixa perfeitamente na cozinha italiana. "Na culinária italiana, queremos muito o equilíbrio entre os ingredientes e o respeito ao que acompanha as massas frescas, que são as principais estrelas dessa gastronomia. Então, buscamos evidenciar principalmente a qualidade da carne como o ponto e o tipo do corte, combinando suavemente com alguns ingredientes como ervas, azeites ou molhos delicados", enfatiza o chef Théo Marques.

Leandro Pompeo, um dos sócios do Fuego, casa especializada em parrilla, ressalta que o contato com a proteína também é emocional. "A carne também tem uma relação muito afetiva com o público brasileiro. Ela está presente em encontros, celebrações e momentos de convivência. Quando bem preparada, desperta memória, conforto e experiência sensorial, por isso continua sendo protagonista em diferentes estilos de gastronomia", comenta Leandro.

Novidade na capital

Na 409 Sul, a Cantina Gratinata foi inaugurada há pouco mais de um ano e promete agradar o paladar dos brasilienses com a tradicional culinária italiana. Com forno a lenha para gratinar as carnes e o charme das toalhas quadriculadas em verde, vermelho e branco, o local traz um prato inovador que destaca a carne na casa.

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O prime rib bovino (R$ 298) é um corte nobre do boi localizado na região do contrafilé, temperado com especiarias e empanado na farinha panko, assado no forno à lenha, e finalizado com burrata e molho pomodoro fresco, acompanhado de fettuccine na manteiga e sálvia. A casa possui mais de 300 rótulos de vinhos e as dicas para acompanhar o prato são os vinhos italianos Sensi Collezione IGT e o Luccarelli Primitivo di Manduria, com valores a consultar a depender da safra.

Direto do mediterrâneo

Com três anos de funcionamento na capital e localizado na QI 9 do Lago Sul, o restaurante Cozze traz a Costa Amalfitana para Brasília. Os pratos da casa combinam referências da culinária italiana, contemporânea e mediterrânea, valorizando frutos do mar, massas e ingredientes frescos, mas a carne não fica de fora.

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"Somos uma casa especializada em frutos do mar, mas não deixamos de oferecer excelentes pratos autorais com carnes bovinas. Um dos exemplos é a nossa Batuta, que é um dos três principais pratos que o restaurante mais vende", explica o chef Théo Marques. O prato oferece um bife ancho em crosta de pão, ervas finas e ovo poché acompanhado de um gnocchi fresco trufado (R$ 149). Para harmonização, dois vinhos italianos da casa se destacam: Chianti Docg (R$ 320) e o Toscana Rosso IGT - Barbanera (R$ 289).

Lembranças de família

Em homenagem ao avô de um dos sócios, Carlão Rodrigues, o Nonno Cantinetta, no Brasília Shopping, foi inaugurado na cidade em 2023 para trazer a essência das tradicionais cantinas italianas. O restaurante oferece massas artesanais, receitas clássicas e uma boa seleção de vinhos. O ambiente traz conforto e elegância para quem quer sair a dois ou reunir a família.

O destaque de carnes da casa é a Bistecca Black Angus Alla Fiorentina, finalizada com manteiga de ervas aromáticas, acompanhado de risoto de parmesão ou fettuccine na manteiga e sálvia (R$ 269), que serve duas pessoas. O vinhos indicados para harmonização com a bisteca são o Collezione Nero d' Avola (R$ 192) e o Vulcanici Montepulciano D'Abruzzo (R$ 189). Outra boa opção é o risoto coe secoe (R$ 119), risoto de alho poró com ragu de costela bovina assada no vinho tinto.

Onde comer?

Cantina

Gratinata

CLS 409, bloco C

De terça a quinta,

das 12h às 23h

Sexta e sábado, das 12h às 00h

Domingo, das 12h

às 17h

Cozze

Mediterrâneo

St. de Habitações Individuais Sul,

QI 9, bloco A

De terça a quinta,

das 12h às 16h e das 19h às 00h

Sexta e sábado,

das 12h às 17h e das 19h às 01h

Domingo, das 12h

às 17h

Fuego

Alma y Vino

CLS 112, bloco A

De segunda a sábado, das 12h às 00h

Domingo, das 12h

às 18h

Nonno

Cantinetta

Brasília Shopping (SCN, quadra 05,

bloco A)

De segunda a quinta, das 12h às 16h e das 19h às 23h

Sexta e sábado, das 12h às 17h e das 19h às 23h

Domingo, das 12h às 17h e das 19h às 22h

Vinalla

Casa Park Shopping (SGCV)

De segunda a domingo, das 10h às 22h