Ícone da cultura pernambucana, Capiba é tema de musical

Quem já pulou o carnaval em Recife certamente dançou ao som de algum dos frevos de Capiba. É de amargar está entre as mais famosas das centenas de composições criadas pelo pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa. Mas é o outro lado desse compositor, tão importante para a cena popular e carnavalesca brasileira, que o musical Capiba, pelas ruas eu vou pretende revelar. Produção da Aria Social, projeto que atende a jovens em situação de vulnerabilidade, o espetáculo tem apresentações, sábado (30/5) e domingo (31/5), no Teatro Poupex. "Capiba é um compositor pernambucano muito forte em Recife principalmente por causa dos frevos. Ele se tornou conhecido por causa dos frevos, é sempre muito tocado no carnaval, mas tem essa outra linha que as pessoas não conhecem tanto, que é uma linha mais clássica", explica a maestrina Rosemary Oliveira, diretora musical da peça.

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Foi incentivado pelo também compositor Guerra Peixe que Capiba, apelido dado no Nordeste às crianças teimosas e obstinadas, fez as primeiras experiências na música erudita. A amizade com Ariano Suassuna o levou a compartilhar as ideias do Movimento Armorial e a investir na busca de uma música fincada na cultura popular nordestina e de raízes brasileiras. Desse contato surgiu a Grande Missa Armorial (1982), que a maestrina Rosemary levou para o musical. "É cantada em latim, é uma obra completamente do Movimento Armorial e ninguém espera isso do Capiba, é o ápice musical da riqueza das composições dele", avisa a regente, que escolheu um trecho e fez uma adaptação de 10 minutos para o espetáculo.

Além da Missa, o repertório inclui sambas como Rosa amarela, um dos mais conhecidos do compositor, maracatus, valsas e frevos, especialmente os dos anos 1930, que se tornaram ícones do carnaval pernambucano. "São diferentes dos de hoje, mais no estilo canção, aquela coisa mais dos blocos antigos de Olinda", diz a maestrina. Capiba, pelas ruas eu vou segue um roteiro cronológico em relação à biografia do compositor. A montagem nasceu de uma pesquisa de dois anos em busca da vertente mais erudita do pernambucano. "Eu não queria mostrar o que todo mundo já conhece dele. Quando abre a cortina, as pessoas acham que vão ver um grupo de metais do carnaval, mas é diferente", avisa Rosemary. O músico é vivido por dois atores que são também bailarinos e contam os principais momentos da vida de Capiba.

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Serviço

Capiba, pelas ruas eu vou

Sábado (30/5), às 20h, e domingo (31/5), às 17h e às 20h, no Teatro POUPEX (Av Duque de Caxias, s/n, Setor Militar Urbano (SMU). Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla. Classificação indicativa Livre





























