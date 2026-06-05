Festival Casarão, do norte do país, chega a Brasília na Infinu

O Festival Casarão, um dos eventos independentes mais tradicionais da região Norte do país, ocupa o espaço Infinu com uma programação especial a partir de sexta (5/6), até o dia 09 de junho. Criado em Rondônia há 26 anos, o evento tem como principal proposta promover a circulação da música autoral brasileira, conectando artistas de diferentes estados e ampliando a presença da produção cultural amazônica em outras regiões do país. Nesta edição, o público da capital poderá acompanhar apresentações que vão do forró ao rap, passando pelo rock, MPB e jazz.



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A passagem por Brasília faz parte de uma expansão do projeto, que neste ano também realiza atividades em Porto Velho, Rio Branco e Manaus. Segundo o produtor Vinícius Lemos, a escolha da capital não foi por acaso. “Brasília é o nosso hub”, afirma. Dessa forma, a cidade funciona como ponto de conexão para artistas que participam das diferentes etapas do festival pelo Norte do país. "Todas as bandas vão fazer conexão, seja para ir para Manaus, Rio Branco ou Porto Velho, em Brasília. Por exemplo, a banda Zinga,na ida para Porto Velho ela para em Brasília; O FBC e o Cícero também, na volta passam em Brasília. Isso torna a capital um hub", explica Vinícius.

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A programação de hoje apresenta o Forró Cobogó e a cantora Júlia Vargas. No sábado, sobem ao palco o rapper rondoniense F’Dois e o mineiro FBC, um dos principais nomes da cena urbana contemporânea. Já em 7 de junho, será a vez de Matanza Inc. e Cícero, cantor e compositor que comemora os 15 anos do álbum Canções de Apartamento. De acordo com Lemos, a curadoria busca levar ao Norte artistas que ainda não passaram pela região. “O Cícero nunca veio a Porto Velho, o FBC nunca veio a Porto Velho”, destaca, explicando que a circulação entre as cidades é uma das marcas do evento.

O encerramento será em 9/06, com o músico rondoniense Sandro Bacelar e o grupo Azymuth, referência da música instrumental brasileira. Além de apresentar artistas consagrados ao público, o Festival Casarão também busca divulgar a produção cultural amazônica. “Temos que levar para Brasília também alguma coisa do Norte”, afirma Lemos. Para ele, o evento ajudou a colocar Rondônia no circuito nacional da música independente e segue cumprindo o papel de aproximar diferentes cenas culturais do país. “Estamos mostrando que temos música no Norte”, resume.

Serviço

Festival Casarão

A partir de hoje ao dia 9/6, às 19h30, no espaço Infinu. Ingressos disponíveis na plataforma Shotgun. Classificação indicativa: 18 anos, menores apenas acompanhados pelos responsáveis.