Todo mundo em pânico: franquia retorna aos cinemas esta semana

Franquia Todo mundo em pânico traz os primeiros protagonistas em sátira ao terror que permanece afiada - (crédito: Divulgação)

Depois de 13 anos, Todo mundo em pânico 6 marca a volta da franquia às telas. O filme prevê o retorno dos protagonistas (e roteiristas) Marlon e Shawn Wayans. A última vez que a dupla de irmãos havia participado da sequência foi em 2001, no segundo longa. A trama atual gira em torno do mesmo assassino mascarado (mas, dessa vez, um atrapalhado usuário de maconha), que aparece para assustar Cindy Campbell (Anna Faris) e Brenda Meeks (Regina Hall). As duas também reassumem os papéis.

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A proposta de parodiar filmes de terror, presente desde o começo da franquia, permanece. Dessa vez, produções recentes como M3GAN, Corra!, Pecadores, Sorria, Terrifier e A Substância servem de matéria-prima para sátiras, além de clássicos como Pânico e Halloween. Diante do ghostface, os amigos precisam lutar pela sobrevivência, como fizeram 20 anos atrás.

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A comédia e o horror são conduzidas por uma via diferente, mais voltados às transformações dos personagens, em vez de esquetes com pouca conexão entre si, como em outros filmes da franquia. O longa é dirigido por Michael Tiddes, com roteiro de Marlon e Shawn Wayans e Phil Beauman. O humor ácido promete “descancelar o cancelamento”. O tema do riso é central na narrativa.