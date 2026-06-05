Peça Toc Toc, inspirada em texto de Laurent Baffie, chega ao Teatro Unip

Enquanto aguarda a chegada do médico, um grupo peculiar de pacientes é obrigado a interagir. O doutor atrasa e não resta a todos aguardar, mas um detalhe torna essa espera particular: os seis pacientes sofrem de síndromes como Tourette e Transtorno Obsessivo Compulsivo. O tema da peça Toc Toc é delicado, mas a abordagem em forma de comédia, proposta do texto do francês Laurent Baffie, traz um olhar que enfatiza a empatia e a solidariedade. "Acho que o grande mérito, o diferencial desse texto é justamente ele conseguir escrever uma obra que pega algo muito complicado e consegue não só humanizar, mas criar uma comédia com muita leveza para uma questão que não é leve", explica Ricardo Tozi, ator da peça em cartaz amanhã e domingo no Teatro Unip.

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No palco, Tozi interpreta um homem obcecado por números e por contar itens. Ele divide a cena com outros personagens igualmente compulsivos, além de uma que não consegue conter os palavrões. Com o tempo de espera, os personagens começam a discutir e a se provocar. Cada um zoa da síndrome alheia, mas o tom é sempre o de compartilhamento de uma realidade que, todos sabem, não é fácil. "É um texto super coloquial, com situações simples, é uma comédia de cotidiano sobre um dia nessa sala. Então tem uma coisa despretensiosa de um humor fácil de chegar nas pessoas, mas com uma hipersofitsticação de conseguir transformar esse texto numa comédia", explica Tozi.

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O ator viu a peça pela primeira vez há 10 anos, em São Paulo. Na época, gravava a novela a Lei do amor e cultivava o desejo de fazer mais teatro. O convite para Toc Toc veio recentemente para substituir o ator André Gonçalves, que deixava o elenco. " E aí não pensei muito. Falei 'quero'!", conta Tozi. "A moral da história é que eles acabam se unindo e compartilhando esse drama de vida com muita humanidade, com amor. É bonito, o espetáculo", garante o ator. No elenco,além de Tozi estão Daniel Dantas, Iara Jamra, Andrea Mattar, Miguel Menezzes, Sara Freitas e Jade Mascarenhas.







