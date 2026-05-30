Peça conta a história de uma amizade entre uma professora e um faxineiro

A vida passou por aqui Hoje, às 20h e às 17h30, e amanhã, às 19h30, no Teatro Royal Tulip (SHTN Trecho 1). Ingressos: a partir de R$ 25, no Sympla. Não recomendada para menores de 10 anos - (crédito: Caio de Biasi)

A própria história familiar forneceu à atriz e diretora Claudia Mauro o material para a dramaturgia de A vida passou por aqui, em cartaz neste sábado (30/5) e no domingo (31/5) no Teatro Royal Tullip. A história de amizade entre Sílvia, uma mulher internada em uma casa de repouso após um AVC, e Floriano, um contínuo e faxineiro cheio de vida e causos para contar, é também uma junção de várias histórias que Claudia acompanhou dentro de casa. “A minha mãe sofreu AVC em 2014 e perdi meu pai em 2015”, conta a atriz, que vive Sílvia no palco. “Quando fui desfazer a casa da minha mãe, achei umas agendas que ela escrevia igual diário e tinha várias histórias, muitas que eu já conhecia. E lendo lembrei do Floriano, que era faxineiro e contínuo da secretaria de cultura e que estava sempre rindo, contando histórias da vida dele. Eu era criança e ele era amigo do meu pai”, lembra.

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Lendo os diários, ela teve então a ideia de escrever um texto sobre a amizade entre duas pessoas tão diferentes mas, ao mesmo tempo, tão ligadas pela vontade de viver. A história nasceu de uma vivência pessoal, mas resulta em narrativa na qual o público se reconhece. Em cartaz há 10 anos, A vida passou por aqui já foi vista por mais de 150 mil pessoas ganhou prêmios como o Bibi Ferreira 2024 de melhor dramaturgia original e o APTR 2016 de melhor texto.

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A partir do encontro entre Floriano e Sílvia na casa de repouso, a peça volta quatro décadas no tempo para contar as histórias que são também da mãe de Claudia. “O Floriano da ficção tem vários personagens misturados, inclusive amigos que eu tive”, explica a atriz. “Esse amigo tinha uma vida muito mais difícil que essa mulher e a alegria dele acaba devolvendo a alegria dessa mulher. A gente vai contando essa mistura de histórias do Floriano e da minha minha família.”

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Ao longo dos anos, Claudia percebeu que parte do público assistia ao espetáculo mais de uma vez. Para ela, o segredo do sucesso está na facilidade de identificação. “É um pouco a história de todo mundo. Quando comecei a escrever, vieram todas as conversas dos meus avós lúcidos, da minha mãe ainda lúcida, meu pai cheio de vida e alegria, mesmo sabendo que ia morrer por causa de um aneurisma. E, apesar do tema, é uma celebração da vida e da alegria”, garante a dramaturga, que vive a própria mãe, embora tenha levado um tempo para aceitar trabalhar no papel principal. “Escrevi para uma das minhas amigas fazerem, Alice Borges, mas ela quis dirigir. Então topei fazer como atriz e, no primeiro dia, veio toda a minha memória genética. Quando a gente começa a peça, ela (Sílvia) está com 80 anos, sem nenhuma maquiagem e ainda tem sequelas de AVC”. Claudia também escreveu o papel masculino para Édio Nunes, que vive Floriano no palco. “Ele tem a energia do Floriano. A gente tem muita química e intimidade como amigos, e isso contribuiu para levar para a cena”, garante a atriz e dramaturga.

Serviço

A vida passou por aqui

Nste sábado (30/5), às 20h e às 17h30, e domingo (31/5), às 19h30, no Teatro Royal Tulip (SHTN Trecho 1). Ingressos: a partir de R$ 25, no Sympla. Não recomendada para menores de 10 anos



