Espetáculo Livro-me convida o público a adentrar o universo da leitura

Um jovem perdido em seus sentimentos, salvo de um linchamento por um livro, tem por salvador Haroldo, que apresenta a ele o universo das letras. A partir daí, a biblioteca se torna um refúgio. Essa é a história de Dalton, personagem da peça Livro-me, de Fábio Lins, em cartaz no Teatro Brasília Shopping neste sábado (6/6). O espetáculo celebra duas décadas de trajetória do ator, diretor, escritor e comediante Fábio Lins, que compartilha com o público a grande paixão por livros.

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Livro-me é um convite afetivo e poético ao universo da leitura, contando a história do jovem que, por meio das palavras, revisita memórias marcantes da infância, como a morte de sua cachorra e as atitudes do pai. Dalton encontra na leitura a chave para transitar entre a juventude e a maturidade, ressignificando a própria história.

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A peça integra a programação da Mostra Teatral de Brasília e já alcançou mais de três mil espectadores em apresentações realizadas no Brasil e em Portugal. No Brasil, o espetáculo passou por festivais literários, centro culturais, bibliotecas e teatros, incluindo a Festa Literária da Biblioteca Pública do Paraná, a Caixa Cultural de Curitiba e o Sesc Paraná Fora do Brasil, passou por Serpa, Beja e Lisboa, em Portugal.

A obra mostra, de forma lúdica, a origem da escrita e o nascimento do livro, experiência que proporciona um primeiro contato com autores brasileiros e estrangeiros de diversos períodos. Mais de 131 escritores são citados, entre eles Jorge Amado, Jorge Luis Borges, Carl Sagan, Cecília Meireles, Manoel de Barros, Eduardo Galeano, Marcia Tiburi, Leda Cartum, José Saramago e Millôr Fernandes.

O solo reúne uma diversidade de linguagens, incluindo teatro de sombras, teatro de máscaras, mímica, comédia, música e poesia slam, conduzindo os espectadores em uma jornada envolvente e poética. Livro-me é, nas palavras do artista, “uma cutucada em leitores não ativos e um lembrete do grande privilégio que é saber ler”

Serviço

Livro-me, com Fábio Lins

Neste sábado (6/6), no Teatro Brasília Shopping (SCN, Q. 5, Bl. A – Térreo), às 20h e às 21h30. Ingressos a partir de R$20 (meia) no Sympla. Não indicado para menores de 12 anos.