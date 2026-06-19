Solidão e opressão femininas são temas de nova peça dos Novos Candangos

Minha grande pequena Com a Cia. Novos Candangos. Hoje e amanhã, às 20h, e domingo, às 19h, no Complexo Cultural de Samambaia. Entrada gratuita - (crédito: Bruna Btaz)

Uma mulher de mais ou menos 40 anos parece realizada em todos os aspectos da vida mas, à medida que conta a própria história, descobre lacunas há muito tempo em branco. E nesse movimento, enfrenta uma jornada de autoconhecimento e solidão na qual cabe tristeza, mas também humor e constatações urgentes. Quando criaram a dramaturgia de Minha grande pequena, os diretores Natália Leite e Diego de León, da Cia. Novos Candangos, queriam falar de um tema que perpassa a vida de muitas mulheres.

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Em cartaz desta sexta-feira (19/6) a domingo (21/6)no Complexo Cultural de Samambaia, a peça nasceu da inspiração em textos de Clarice Lispector, Hilda Hilst e Ignácio de Loyola Brandão, leituras nas quais Natália mergulhou para criar a dramaturgia. Na história, a personagem está aparentemente muito bem resolvida com a rotina de dona de casa, mas se vê compelida a encarar seus próprios desejos quando começa a receber cartas eróticas de um estranho. "Conforme o enredo vai se desenvolvendo, você vai vendo na vida bem resolvida dela uma solidão, uma falta de liberdade, de expressão, uma falta de conhecimento de quem ela é", explica Natália.

A personagem passa a esperar as cartas com ansiedade, mas também começa a viver um conflito sobre os próprios papéis. "Ela é uma dona de casa, com um marido e filhos que têm vida pessoal, mas ela não tem, fica cuidando da casa. Então as cartas viram um estímulo", diz a diretora. "A peça mostra esse conflito com humor, com a leveza que é típica da Novos Candangos."

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O tema de Minha grande pequena, lembra Natália, infelizmente é muito atual. "E por mais que esteja sendo muito abordado ultimamente, parece que nunca é suficiente", diz. A leveza e o humor na abordagem, ela explica, é uma maneira de atrair públicos de todas as idades e gêneros para refletir sobre um tema que a companhia considera essencial. "Essa solidão dos conflitos femininos, essa violência as mulheres sofrem de não poder ser autênticas, é muito presente e muito grave. É muito urgente se falar disso", acredita Natália Leite.

Serviço

Minha grande pequena

Com a Cia. Novos Candangos. Nesta sexta (19/6) e domingo (21/6), às 20h, e domingo, às 19h, no Complexo Cultural de Samambaia. Entrada gratuita



