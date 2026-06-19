Em oitava edição, Hidden Brasília faz tributo a Rita Lee nesta neste sábado

DJs Barata e Pezão, da Criolina, se apresentam no Hidden Brasília com Joana Duah - (crédito: Divulgação)

Em experiência que une música, gastronomia, arte e encontros, o antigo galpão do Jornal de Brasília recebe neste sábado (20/6) a oitava temporada do Hidden Brasília. A programação inicia às 19h, e será dedicada à diversidade da música brasileira. O repertório reunirá os DJs Barata e Pezão, do Criolina, e a cantora Joana Duah, em tributo a Rita Lee.

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O Criolina é um dos projetos mais emblemáticos da cena cultural de Brasília. O coletivo e produtora de cultura e música independente é comandado pelos DJs Pezão e Barata, que já passaram por cidades do Brasil e de fora do país, e conecta ritmos brasileiros a influências globais. A noite de amanhã terá participação de Joana Duah, que apresenta um repertório inteiramente dedicado à Rita Lee, a rainha do rock brasileiro.

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O Hidden Brasília tem gastronomia assinada, arte contemporânea, ambientação imersiva e uma carta de vinhos selecionada pela Del Maipo. A temporada combina diferentes expressões culturais e revela novas experiências ao público brasiliense. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$60, por meio do site Hidden Brasil.