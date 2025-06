Joana Duah, Oswaldo Amorim e Vitor Adonai são atrações do Choro Livre Convida

Criado em 2017 pelo Clube do Choro de Brasília, o Choro livre convida é um projeto que abre as portas do estabelecimento para a performance de artistas da MPB, oferecendo ao público uma programação diversa, gratuita e cheia de brasilidade. Com o intuito de aumentar a visibilidade da música e de diversos artistas nacionais, as apresentações variam de grandes intérpretes e compositores, a nomes tradicionais do gênero, até jovens que estão iniciando na música e precisam de um espaço para divulgar o trabalho. Hoje, a casa convida Joana Duah, Oswaldo Amorim e Vitor Adonai para uma roda de choro às 19h.

Cantora e compositora brasiliense, Joana mostra sua versatilidade vocal em canções que mesclam incursões no samba, baião, choro, rock e música latina. Ela ressalta a importância da difusão de espetáculos que contemplam a cultura brasileira e que sejam gratuitos: "o choro é uma raiz fundamental para todos esses outros gêneros, é um espaço muito importante para qualquer intérprete e compositor. Esses eventos colaboram com a memória que precisa ser preservada desses repertórios da música brasileira, e pra mim, é uma honra estar participando ", explica.

Vitor Adonai é multi-instrumentista e compositor, que por vir de uma família de músicos começou a estudar e compor quando ainda era criança. Ele também reforça a relevância dos eventos gratuitos que propagam o choro pela cidade, pois "eles abrem portas para pessoas que não têm conhecimento ou acesso ao gênero, que é um patrimônio imaterial da cultura brasileira". Vitor finaliza dizendo que espera que o choro seja cada vez mais difundido e que "todos conheçam esse gênero riquíssimo que representa muito bem a música brasileira no Brasil e no exterior".

O contrabaixista Oswaldo Amorim completa o trio que se apresenta esta noite, e enfatiza que o projeto enriquece a cultura local, fomenta a música e forma plateia: "É essencial e de extrema importância e relevância cultural". O Choro Livre Convida é uma parceria entre o Clube do Choro de Brasília e a Escola Brasileira de Choro. Henrique Neto é professor na escola desde 2006, e conta que o intuito da colaboração é preservar a tradição dos músicos de choro de sentar ao redor de uma mesa e tocar despretensiosamente, "tanto que os músicos saem do palco e vão para o pátio do teatro, e ficam no mesmo nível das pessoas, então é uma coisa mais próxima".

Choro livre convida - Joana Duah, Oswaldo Amorim e Vitor Adonai

Hoje, às 19h, no Clube do Choro de Brasília (SDC Bloco G). Ingressos gratuitos disponíveis para retirada no site Bilheteria Digital.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco