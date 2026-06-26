Irmãos Caruso se juntam para uma releitura de Júpiter Maçã

Lançado em 1997, o álbum A sétima efervescência foi um marco do rock psicodélico brasileiro e gaúcho. Mais do que isso, o disco de estreia do músico brasileiro Flávio Basso, conhecido como Júpiter Maçã, que junto aos irmãos Glauco e Emerson Caruso, formou um trio explosivo. Ao unir Glauco, na bateria, Emerson no baixo e Júpiter Maçã com vocal e guitarra, a sonoridade e a estética que viriam a definir este primeiro álbum foram formadas. Neste sábado (27/6), 30 anos depois da gravação, Glauco e Emerson se unem a seu irmão mais novo, Giovanni Caruso, para revisitar os arranjos executados e compostos originalmente nos anos 1990.

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Glauco relembra, com carinho, a presença de Flávio Basso e conta como tem sido a experiência de reviver o álbum. “Para nós tem sido um prazer mergulhar novamente na sétima depois de tantos anos. São muitas memórias de quando moramos eu, Emerson e Flávio em Porto Alegre. Os ensaios eram sete dias por semana, criando, destruindo e recriando canções”, afirma. O baterista diz que sente a falta de Flávio durante os ensaios: “saudade das risadas, a percepção é flutuante”.

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A ideia de realizar uma nova versão do álbum com o irmão Giovanni, agora A sétima efervescência intergaláctica, caiu como uma luva, afirma Glauco. “Ele tem um vocal compatível, é adorador e fã do Flavio desde guri. A celebração é sincera, feita por amigos e admiradores”. O que os artistas esperam é uma experiência memorável em Brasília, um dos palcos fundamentais do rock nacional.





Serviço

Irmãos Caruso apresentam “A sétima efervescência intergaláctica” – Júpiter Maçã

Amanhã, a partir das 21h, na Infinu. Ingressos a partir de R$30 (meia), disponíveis no site ShotGun.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco