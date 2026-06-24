Brasil x Escócia em Brasília terá 'Os Garotin' e festa no Arena Brasil

Hoje, o clima de Copa do Mundo toma conta de Brasília, quando Brasil e Escócia se enfrentam pela fase de grupos da competição. Junto à transmissão da partida em telão, o Arena Brasil recebe como atração principal o trio Os Garotin, um dos nomes em ascensão da música brasileira.

Formado por Léo Guima, Anchietx e Cupertino, o grupo fluminense conquistou o público com uma sonoridade que mistura soul, R&B, samba, MPB e black music. A programação da noite terá ainda apresentações de Luara Baggi, Umiranda e J4K3.

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Realizado na Birosca, no Setor de Diversões Sul, o Arena Brasil aposta na união entre esporte, música e gastronomia para transformar os jogos da Seleção em experiências culturais. Para Thum Thompson, coordenador de comunicação do projeto, a proposta vai além da simples transmissão das partidas.

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"A gente não está fazendo um bar com telão. A proposta é reconstruir a casa do brasileiro como espaço cultural. O futebol é o ponto de convergência, mas o que a gente oferece é uma experiência completa de convivência", afirma.

Segundo Thompson, a escolha dos Garotin acompanha o momento vivido pela banda: "Eles chegam num momento de muita ascensão, com uma sonoridade que mistura soul, samba, R&B e MPB de um jeito muito contemporâneo e contagiante."

A expectativa da organização é de uma noite marcada pela mistura entre torcida e celebração. "Os Garotin têm uma energia ao vivo muito particular, aquela coisa de palco que vira festa antes mesmo de você perceber. A ideia é que as pessoas cheguem cedo, curtam a programação, comam bem, e aí o jogo e o show se misturem num ritmo só", destaca.

A programação do Arena Brasil segue até 19 de julho, acompanhando todas as fases da Copa. Entre as atrações já confirmadas para as próximas datas estão a Velha Guarda da Portela, Benzadeus, Negritah, Libertina e a sambista Leci Brandão.

Além da programação artística, o evento aposta no acesso democrático à cultura. Durante os dias de funcionamento, haverá transporte gratuito entre Sobradinho e a Birosca, facilitando o deslocamento de moradores de diferentes regiões do Distrito Federal. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma Zig Tickets. Os portões abrem às 17h.

Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

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