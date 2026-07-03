Infinu recebe baile que faz ponte entre tradição junina e ritmos latinos

A W3 Sul vira palco de um encontro musical improvável neste sábado (5/7), a partir das 21h30. A Infinu Comunidade Criativa (506 Sul) recebe o baile junino da festa Ondas Tropicais, que convida e une os projetos Lambada da Serpente e Chorões da Pisadinha. Batizado de "São João do Sul Global", o evento nasceu da "vontade de conectar as festas populares brasileiras com os ritmos latino-americanos e a música eletrônica contemporânea", explica Son Andrade, integrante do Lambada da Serpente. A noite promete uma fusão de cumbia, forró e sintetizadores, entendendo a cultura popular como "algo vivo, em movimento e aberto à invenção".

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O grande destaque fica por conta do "PisEmo", fenômeno que mistura rock emo dos anos 2000 com piseiro e arrocha. "As temáticas das músicas falam de assuntos muito parecidos. Cantar clássicos que marcaram a vida das pessoas em ritmos brasileiros é contagiante", destaca Bruninho Mp3, produtor dos Chorões da Pisadinha. Ele antecipa que o público vai dançar muito em um show envolvente e com coreografias.

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A pista ainda ferve com as guitarras e batidas amazônicas da Lambada da Serpente. Para o integrante Ramiro Galas, o público da capital merece se apropriar dessa proposta ousada. "Brasília é uma cidade inventada, assim também é boa parte das suas tradições. Vimos na cidade aflorar o novo diariamente", aponta Galas, prometendo "energia no máximo, com o festômetro no talo" para o terreiro cósmico do fim de semana na cidade que, segundo ele, tem uma cena híbrida e experimental. "No fim, o baile vira um espaço onde tradição, pista e futurismo tropical convivem juntos", finaliza.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



