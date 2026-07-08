Brazólia Cozinha e Bar anuncia fim das atividades após oito anos

Em anúncio nas redes, espaço afirmou que os shows continuam até agosto - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Brazólia Cozinha e Bar, famoso pelos shows de música e pelo happy hour, anunciou que fechará as portas em breve. No anúncio feito nas redes sociais, nesta quarta-feira (8/7), a casa afirma que as atividades continuarão até o dia 1 de agosto, deixando a vida noturna de Brasília ainda mais silenciosa.

“O Brazólia foi casa de muita gente. De muito pagode, muita mesa cheia e muita história que a gente nem imagina. E é assim que a despedida começa: contando essas histórias”, diz a publicação.

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Localizado no Setor de Garagens Oficiais (SGO), o bar existe desde 2018 e, ao longo da história, atraiu muitos brasilienses como uma das opções mais conhecidas da vida noturna da cidade.

O anúncio do fim das atividades é acompanhado do show de Kaique, ex-Di Propósito, voz conhecida dos fãs de pagode que frequentam o lugar. Nos comentários da publicação, a página do bar confirmou a decisão: “Sim, o Brazólia vai encerrar as atividades no dia 1° de Agosto. Até lá, você poderá curtir nossos últimos pagodes”.

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Esse é o segundo bar de grande nome a anunciar o fechamento em Brasília neste ano. O bar e restaurante Pinella, na 408 Norte, fechou as portas em junho depois de 15 anos do espaço. Entre os motivos para o encerramento, a Flavia Attuch citou a Lei do Silêncio como fator decisivo.

O Correio tentou contato com os donos do Brazólia para entender os motivos da decisão, mas até o momento não obteve resposta.