Caetano Veloso e Jorge Vercillo sobem ao palco do Na Praia nesta sexta (9/7)

Caetano Veloso e Jorge Vercillo comandam a noite desta sexta-feira (10/7) no festival Na Praia, em encontro de duas gerações da MPB. Os shows, a partir das 18h, têm diferentes propostas. Enquanto Caetano apresenta a turnê Caetano nos festivais, Vercillo exibe repertório em comemoração aos trinta anos de carreira.

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Em entrevista ao Correio, Vercillo disse manter diálogo com artistas da MPB mais clássica, como Roberto Menescal, Marcos Valle, Leila Pinheiro, mas também com os mais novos. "Gosto muito de me relacionar com artistas de outras gerações." Tal postura influencia, por exemplo, na média de lançar um disco a cada dois anos.

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"Eu, como compositor, acima de tudo, antes de qualquer coisa eu sou um autor, estou sempre compondo, sempre me cantando, me cantando com uma melodia nova, com uma possibilidade de letra que eu tô desenvolvendo ou uma parceria com algum parceiro de um estilo diferente", completa o músico carioca.

Uma das improváveis parcerias ocorreu em 2012, quando Vercillo compôs, durante ida a Santo Amaro, uma música com Dona Canô, mãe de Caetano Veloso, a partir da frase "ser feliz é pra quem tem coragem", dita por ela. No Na Praia, Vercillo vai percorrer diferentes estilos, da bossa nova ao ijexá, samba, R&B, reggae e jazz.

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Caetano Veloso, por sua vez, leva ao palco do festival uma mescla de sucessos e faixas recentes, como Anjos Tronchos e Meu Coco, lançadas em 2021. Essa é a proposta da mais recente turnê de Caetano, que começou em 2025. O ícone da música popular brasileira faz o primeiro show do ano na capital, onde se apresentou em dezembro passado.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco



