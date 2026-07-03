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Tradicional da casa: churrasco é boa pedida em dia de jogo do Brasil

Em clima de Copa do Mundo, as churrascarias são uma ótima opção para assistir aos jogos com o cardápio brasileiro

Panceta com limão da Fazenda Churrascada - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)
Panceta com limão da Fazenda Churrascada - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Não existe nada tão brasileiro quanto assistir aos jogos da Seleção Brasileira comendo um bom churrasco. Restaurantes da cidade se preparam com programações e pratos especiais para receber os torcedores animados para torcer para o Brasil nas oitavas de final. Com opções de petiscos e telões para as partidas, as carnes acompanham a torcida na capital.

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André D'alessandro, sócio da Fazenda Churrascada, conta que decidiram transmitir os jogos pelo poder do futebol de reunir pessoas. “A Copa é um momento de celebração, de torcida e de conexão, e acreditamos que a Fazenda Churrascada é o lugar ideal para proporcionar essa experiência. Queremos que o público encontre aqui um ambiente acolhedor para assistir aos jogos com amigos e familiares, aproveitando boa gastronomia, música e entretenimento”, ressalta.

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Para André, a esperança é que as pessoas criem memórias a cada partida e sintam a emoção de torcer juntos. “Mais do que assistir ao jogo, queremos oferecer uma experiência completa, em que a paixão pelo futebol se una à diversão, à convivência e ao clima de festa”, destaca.

O administrador do Bsb Grill da Asa Sul, Renan de Almeida, ressalta que a Copa do Mundo chega sempre com uma espera de torcer pelo mesmo objetivo. “Esperamos muita emoção e que os clientes se sintam em casa. Temos televisões em todos os ambientes e também um telão de 150 polegadas para assistir e curtir cada momento dos jogos”, descreve.

 

Disney no churrasco

Com chegada à capital em 2022, a Fazenda Churrascada do Clube de Golfe e é conhecida como Disney do churrasco pela diversidade de cortes e preparos realizados casa pelo chef Andrey Angelim. Segundo o sócio André D'alessandro, o diferencial da casa está na união entre gastronomia e entretenimento. “Mais do que um restaurante, a Fazenda Churrascada é um destino para quem ama carne, boa música e momentos especiais”, ressalta.

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Para a Copa, o público poderá acompanhar os jogos em um telão de LED e nas televisões espalhadas pelo espaço. “A experiência também inclui churrasco premium, chope gelado e uma ação especial em que, a cada gol da Seleção Brasileira, uma rodada de chopp é oferecida aos clientes presentes”, conta o sócio. O local também criou um menu inspirado em países do Mundial.

O Brasil é representado com panceta com limão (R$ 39,90). A Alemanha aparece no cardápio com os pork bites defumados (R$ 29,90) e o mini choripan (R$ 39,90) é o prato da Argentina. Além disso, os Estados Unidos tem destaque no mini pulled pork slider (R$ 39,90) e a França nas steak frites (R$ 168,90)

Para curtir em dose dupla

Localizado na 413 Sul, o BSB Grill foi fundado pelos primos Issa Attie e Lucio Bittar. O espaço une churrasco com petiscos árabes e se destaca pela decoração com tema de automobilismo. O administrador do Bsb Grill da Asa Sul,Renan de Almeida, ressalta que a Copa do Mundo chega sempre com uma espera de torcer pelo mesmo objetivo. "Esperamos muita emoção e que os clientes se sintam em casa. Temos televisões em todos os ambientes e, também, um telão de 150 polegadas para assistir e curtir cada momento dos jogos", descreve.

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Para a ocasião, o prato mais pedido da casa é a picanha a palito com batata frita (R$ 175), combo que tem um guaraná Antarctica. Para acompanhar a Seleção, a casa terá música ao vivo e dose dupla de chopp.

 

Ideal para o torcedor

Tradicional na capital, a churrascaria Steak Bull busca trazer um ambiente acolhedor, familiar e sofisticado. “Nosso grande diferencial está na combinação entre cortes selecionados, atendimento próximo e uma estrutura confortável e moderna. Temos muito orgulho da nossa trajetória e da relação que construímos com os clientes ao longo dos anos, sendo hoje um dos pontos de encontro mais tradicionais da cidade para famílias, empresários, turistas e amantes de um bom churrasco”, comenta a proprietária Natália Reis.

Para a Copa, o restaurante contará com três telões de LED, proporcionando uma ótima experiência para os torcedores. “Um dos pratos que melhor representa esse momento é o nosso tradicional rodízio premium, com cortes nobres preparados na brasa, além do buffet completo de pratos quentes, saladas e culinária japonesa. O valor atual do rodízio é de aproximadamente R$ 189 por pessoa no jantar, oferecendo uma experiência completa para quem deseja aproveitar os jogos com conforto e alta gastronomia”, ressalta Natália

A proprietária conta que a decisão de transmitir os jogos veio pois acreditam que o espaço é ideal para proporcionar essa experiência de forma especial. “Reunindo pessoas em torno da paixão pelo futebol, da boa comida e de momentos inesquecíveis. Queremos que o público sinta entusiasmo, alegria e pertencimento”, finaliza.

 

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Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 03/07/2026 05:00 / atualizado em 03/07/2026 09:10
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