Tradicional da casa: churrasco é boa pedida em dia de jogo do Brasil

Não existe nada tão brasileiro quanto assistir aos jogos da Seleção Brasileira comendo um bom churrasco. Restaurantes da cidade se preparam com programações e pratos especiais para receber os torcedores animados para torcer para o Brasil nas oitavas de final. Com opções de petiscos e telões para as partidas, as carnes acompanham a torcida na capital.

André D'alessandro, sócio da Fazenda Churrascada, conta que decidiram transmitir os jogos pelo poder do futebol de reunir pessoas. “A Copa é um momento de celebração, de torcida e de conexão, e acreditamos que a Fazenda Churrascada é o lugar ideal para proporcionar essa experiência. Queremos que o público encontre aqui um ambiente acolhedor para assistir aos jogos com amigos e familiares, aproveitando boa gastronomia, música e entretenimento”, ressalta.

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Para André, a esperança é que as pessoas criem memórias a cada partida e sintam a emoção de torcer juntos. “Mais do que assistir ao jogo, queremos oferecer uma experiência completa, em que a paixão pelo futebol se una à diversão, à convivência e ao clima de festa”, destaca.

O administrador do Bsb Grill da Asa Sul, Renan de Almeida, ressalta que a Copa do Mundo chega sempre com uma espera de torcer pelo mesmo objetivo. “Esperamos muita emoção e que os clientes se sintam em casa. Temos televisões em todos os ambientes e também um telão de 150 polegadas para assistir e curtir cada momento dos jogos”, descreve.

Disney no churrasco

Com chegada à capital em 2022, a Fazenda Churrascada do Clube de Golfe e é conhecida como Disney do churrasco pela diversidade de cortes e preparos realizados casa pelo chef Andrey Angelim. Segundo o sócio André D'alessandro, o diferencial da casa está na união entre gastronomia e entretenimento. “Mais do que um restaurante, a Fazenda Churrascada é um destino para quem ama carne, boa música e momentos especiais”, ressalta.

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Para a Copa, o público poderá acompanhar os jogos em um telão de LED e nas televisões espalhadas pelo espaço. “A experiência também inclui churrasco premium, chope gelado e uma ação especial em que, a cada gol da Seleção Brasileira, uma rodada de chopp é oferecida aos clientes presentes”, conta o sócio. O local também criou um menu inspirado em países do Mundial.

O Brasil é representado com panceta com limão (R$ 39,90). A Alemanha aparece no cardápio com os pork bites defumados (R$ 29,90) e o mini choripan (R$ 39,90) é o prato da Argentina. Além disso, os Estados Unidos tem destaque no mini pulled pork slider (R$ 39,90) e a França nas steak frites (R$ 168,90)

Para curtir em dose dupla

Localizado na 413 Sul, o BSB Grill foi fundado pelos primos Issa Attie e Lucio Bittar. O espaço une churrasco com petiscos árabes e se destaca pela decoração com tema de automobilismo. O administrador do Bsb Grill da Asa Sul,Renan de Almeida, ressalta que a Copa do Mundo chega sempre com uma espera de torcer pelo mesmo objetivo. "Esperamos muita emoção e que os clientes se sintam em casa. Temos televisões em todos os ambientes e, também, um telão de 150 polegadas para assistir e curtir cada momento dos jogos", descreve.

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Para a ocasião, o prato mais pedido da casa é a picanha a palito com batata frita (R$ 175), combo que tem um guaraná Antarctica. Para acompanhar a Seleção, a casa terá música ao vivo e dose dupla de chopp.

Ideal para o torcedor

Tradicional na capital, a churrascaria Steak Bull busca trazer um ambiente acolhedor, familiar e sofisticado. “Nosso grande diferencial está na combinação entre cortes selecionados, atendimento próximo e uma estrutura confortável e moderna. Temos muito orgulho da nossa trajetória e da relação que construímos com os clientes ao longo dos anos, sendo hoje um dos pontos de encontro mais tradicionais da cidade para famílias, empresários, turistas e amantes de um bom churrasco”, comenta a proprietária Natália Reis.

Para a Copa, o restaurante contará com três telões de LED, proporcionando uma ótima experiência para os torcedores. “Um dos pratos que melhor representa esse momento é o nosso tradicional rodízio premium, com cortes nobres preparados na brasa, além do buffet completo de pratos quentes, saladas e culinária japonesa. O valor atual do rodízio é de aproximadamente R$ 189 por pessoa no jantar, oferecendo uma experiência completa para quem deseja aproveitar os jogos com conforto e alta gastronomia”, ressalta Natália

A proprietária conta que a decisão de transmitir os jogos veio pois acreditam que o espaço é ideal para proporcionar essa experiência de forma especial. “Reunindo pessoas em torno da paixão pelo futebol, da boa comida e de momentos inesquecíveis. Queremos que o público sinta entusiasmo, alegria e pertencimento”, finaliza.