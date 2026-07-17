Maria Rita, Mart'nália e Martinho da Vila tocam o samba no Na Praia

O Na Praia chega à sexta semana e recebe grandes nomes da música brasileira. No sábado (18/7), Maria Rita, Martinho da Vila e Mart'nália sobem ao palco do festival. Em sua estreia no Na Praia, Maria Rita traz o projeto Redescobrir Vol. 2, revisitando canções autorais e sucessos da carreira da mãe, Elis Regina.

Leia também: Chico Simões leva projeto 'Mamulengo circuladô' a estados do Norte

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Também celebrando a família, Martinho da Vila e Mart'nália, pai e filha, sobem juntos ao palco trazendo grandes clássicos do samba brasileiro que atravessam gerações. Em entrevista ao Correio em 2024, Martinho contou que o palco é o seu lugar. "Eu gosto do palco porque lá eu me realizo, me emociono e emociono as pessoas. Lá, as pessoas me conhecem, conhecem mais minha obra", disse.

"O palco, para mim, é um bom lugar, é um lugar mágico. Às vezes, quando eu estou meio devagar, eu entro no palco, e a energia do povo e os aplausos logo me alegram. E eu fico ótimo", contou o artista. "Eu fico muito feliz quando eu canto e uma pessoa fica parada me olhando reflexivamente, outra chorando um pouquinho, principalmente quando eu canto músicas como Ex-amor, têm as que pulam de felicidade quando eu canto os sucessos. É muito bom", complementou Martinho.

Leia também: Filhos de Angelina e Brad Pitt publicam anúncios pedindo remoção do nome do pai

Aos 88 anos, o cantor segue com energia para trazer o samba ao público. "Às vezes, eu falo que vou parar, vou dar um tempo do trabalho, vou ficar só escrevendo, mas, aí, as ideias vêm e acabo executando. Eu digo que vou parar, digo que não vou mais desfilar em escola de samba, mas acabo rompendo a palavra que eu dei para mim mesmo", compartilhou o cantor.

No domingo, os shows são dedicados aos fãs de pagode. Belo sobe ao palco do Na Praia pela primeira vez e, em seguida, o grupo Pixote completa a noite com pagode dos anos 1990. A final da Copa do Mundo também será exibida no local. Aos sábados e domingos, quem quiser pegar um bronze pode obter o Dia de Praia, ingresso que dá acesso às áreas comuns do Parque, piscinas, programações infantis, loja e vila gastronômica, das 8h às 17h.

Leia também: Em meio aos "hermanos", Lázaro Ramos acompanha classificação da Argentina

Serviço

Na Praia Festival

O Na Praia Festival 2026 é realizado até 19 setembro, no Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)