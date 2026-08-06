GTA VI: Rockstar anuncia que novo trailer vai ser exibido na Netflix

Trailer será exibido em parceria com a gigante do streaming, marcando a primeira vez de uma estreia desta forma - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o/Rockstar Games)

A Rockstar Games anunciou nesta quinta-feira (6/8) que o próximo trailer de Grand Theft Auto VI chega em 27 de agosto, às 14h (horário de Brasília). Não só isso: a prévia será exibida em parceria com a Netflix, além de aparecer posteriormente no canal do YouTube oficial da Rockstar e no site do jogo.

Este será o terceiro trailer que o jogo recebe e a empresa prometeu que a prévia será um olhar estendido no conteúdo de GTA VI. O último trailer de Grand Theft Auto VI já completou um ano de lançamento, ele foi publicado em 6 de maio de 2025 e o primeiro trailer completou mais de dois anos, lançado em 4 de dezembro de 2023.

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GTA VI está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games, e atualmente, o jogo conta apenas com uma vaga ideia sobre o que ele deve tratar no modo história. O título contará com a primeira dupla de protagonistas que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leônida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 19 de novembro deste ano.