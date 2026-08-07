Espetáculo Eclipse oculto celebra a música de Caetano Veloso

Paulo Chaves, Mari Coelho e Fred Brasiliense: Eclipse Oculto faz um tributo a Caetano Veloso - (crédito: Divulgação)

Nesta sexta-feira (7/8), o Clube do Choro traz uma atração que celebra a música brasileira. A partir das 20h30, o espetáculo Eclipse Oculto celebra Caetano Veloso em comemoração ao aniversário de 84 anos do cantor. Com mais de 40 álbuns lançados e uma carreira de mais de seis décadas, as várias fases da carreira de Caetano estarão presentes no repertório.

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O nome Eclipse Oculto faz referência à música homônima do cantor, mas também advém de sua carreira marcada pela renovação, releitura e irreverência. “Entendemos que há fenômenos que só revelam a sua beleza quando a luz muda. E um eclipse não apaga o Sol. Ele nos permite enxergar o que em dias comuns pode passar despercebido. A obra de Caetano Veloso é assim”, conta Tita Lyra, idealizadora e produtora do show. “A cada reencontro uma palavra ganha outro peso, uma melodia encontra outro sentido, uma canção parece ter sido escrita para o tempo presente. E Eclipse Oculto é um show que é um convite para revisitar esse universo.”

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O elenco traz João Ferreira na direção musical e violão, Vavá Afiouni no baixo, Thiago Cunha na bateria, Mari Coelho, Paulo Chaves e Fred Brasiliense no vocal. “Caetano é imortal, ele atravessa o tempo. E é muito legal se todo o público puder alcançar essa vontade que a gente tem de expressar tudo isso”, finaliza Tita.

Serviço

Eclipse Oculto

Amanhã, às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos disponíveis no site Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco