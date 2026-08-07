Duo Vieira apresenta seleção de música brasileira em show na THomas Jefferson

Duo Vieira apresenta Manhã de seresta e bossa, amanhã, às 19h30, na Casa Thomas Jefferson - (crédito: Divulgação/André Teixeira)

Em um passeio de composições dedicadas à valorização da música brasileira, o Duo Vieira, formado pela cantora Rebeca Vieira e pelo violonista Ricardo Vieira, retorna a Brasília neste sábado (8/8), às 11h30, para apresentar o espetáculo Manhã de seresta e bossa na Casa Thomas Jefferson. Com entrada gratuita, a apresentação faz parte da programação do Clube da Bossa Nova em parceria com a instituição.

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Vinda de uma trajetória construída entre Sergipe e o Rio de Janeiro, a dupla ficou conhecida em todo o país após o lançamento de Pérolas para Jobim, disco que reúne composições do maestro anteriores à consolidação da bossa nova. O álbum rendeu elogios da crítica, uma vaga entre os finalistas do Prêmio Profissionais da Música e desdobrou-se em concertos por vários estados, entre eles uma versão sinfônica do projeto.

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O espetáculo passeia por obras eternas do repertório nacional, como Carinhoso e Rosa, de Pixinguinha, As rosas não falam, de Cartola, e Chão de estrelas, parceria de Sylvio Caldas e Orestes Barbosa. Completam a lista clássicos de Tom Jobim, entre eles Chega de saudade, Desafinado e Wave.

Entre o violão e a voz, os dois artistas costuram um diálogo raro entre erudito e popular, capaz de renovar o olhar sobre clássicos conhecidos.





Serviço

Manhã de seresta e bossa

Neste sábado (8/8), às 11h30, na Casa Thomas Jefferson (SEPS 706/906, Asa Sul). Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco