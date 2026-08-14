O amor encontra a palhaçaria em espetáculo da Companhia Lamira

Para celebrar os 15 anos de trajetória, a Companhia Lamira traz ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) o poético Luna de miel, com apresentações de hoje a domingo. Com uma mistura de dança e palhaçaria, a Lamira convida o espectador a refletir sobre as dores e belezas dos relacionamentos.

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O espetáculo começou a tomar forma durante a pandemia de covid-19, quando a companhia convidou o palhaço chileno Oscar Zimmermann para criar um trabalho em parceria com Carolina Galgane e João Vicente, fundadores da Lamira. "Montamos a distância. E fomos falar de uma temática que estava no auge, que é o relacionamento, o excesso de convivência, conviver obrigatoriamente. Resolvemos falar de uma maneira leve. Ele traz uma pegada mais forte do circo, até mais do que da dança", conta João Vicente.

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Luna de miel conta a história de um casal que passa por diversas intempéries na lua de mel, logo após o casamento. A situação é um pano de fundo, segundo o diretor, para trazer ao palco os conflitos do casal. "A ideia era falar sobre o que é o amor realmente, como um casal age num conflito real, quando está junto 24 horas", diz o diretor, que propõe uma discussão não apenas sobre relacionamentos amorosos, mas de forma geral, sempre pelo viés do humor e da palhaçaria. "O espetáculo não traz uma moral, a ideia é expor que é impossível, em qualquer relacionamento, não haver conflito. Os conflitos vão sempre existir, fazem parte do relacionamento. E a pandemia deixou isso bem claro, você tem que aprender a conviver a partir da vontade de querer estar juntos, assim o relacionamento vai se construindo", garante.

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Serviço

Luna de miel

Com Companhia Lamira. De hoje a domingo, às 19h30, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB - SCES, Trecho 2). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia)