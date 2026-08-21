Tuyo traz ao Infinu turnê em que celebra 10 anos de trajetória

A Tuyo chega a Brasília, no sábado (23/8), com a turnê Tuyo Pelo Brasil, que celebra os 10 anos de trajetória do trio formado por Lio, Lay e Machado. A apresentação será na Infinu Comunidade Criativa, na Asa Sul, às 18h, e propõe uma experiência intimista entre banda e público, revisitando diferentes momentos da discografia do grupo.

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Para Lio, a escolha pelo formato mais enxuto é uma maneira de celebrar o próprio cancioneiro. "São duas guitarras e a nossa já conhecida base eletrônica, que nos coloca à parte desde a nossa primeira vez em Brasília, em maio de 2017. É um espetáculo 100% voltado para o fã e para a composição", afirma.

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O repertório foi construído a partir da participação dos próprios fãs. A banda fez uma pesquisa com os fã-clubes para saber quais músicas eles gostariam de ouvir e, a partir das respostas, montou o setlist. A seleção reúne colaborações como Flamingos e composições dos primeiros trabalhos, como o disco homônimo Tuyo, de 2016. A proposta é recuperar músicas que ficaram fora dos repertórios anteriores e que, em alguns casos, nunca foram executadas ao vivo ao longo dos dez anos de carreira.

Além das mudanças nos arranjos, o show incorpora medleys e improvisos a partir dos pedidos da plateia. "Não é novidade para quem acompanha a banda essa prática de mudança de formação instrumental", explica Lio. Segundo ela, as guitarras e os beats em loops ajudam a criar possibilidades para músicas já conhecidas pelo público.

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Criada em Curitiba, em 2016, a Tuyo construiu uma sonoridade que transita pelo pop, folk, música eletrônica e música ambiente. Ao longo da carreira, o trio passou por festivais como Mimo, Polifonia e South by Southwest (SXSW), nos Estados Unidos, além de colaborar com nomes como Baco Exu do Blues, Rael, Terno Rei, Drik Barbosa e Lenine. Em 2021, a banda foi indicada ao Grammy Latino por Chegamos Sozinhos em Casa Vol. 1. A Tuyo também integrou a trilha sonora do filme Valentina, da Netflix.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco