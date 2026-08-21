Festival República Blues leva atrações internacionais ao Sesc

Há 25 anos, formava-se no Guará um polo em que artistas e produtores se juntaram com objetivo de fortalecer a cena musical da cidade. Para celebrar esse marco, o Clube do Blues de Brasília realiza a 11ª edição do Festival República Blues, no sábado (22/8), no Sesc do Guará. O evento, que reúne atrações internacionais, começa às 17h30 e tem entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

Leia também: Gustavo Ziller lança em Brasília 'Escalando sonhos', sobre subida ao Everest

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Jimmy Burns, dos Estados Unidos, Blues Beatles, de São Paulo, e os convidados locais Brazilian Blues Band, Georgia W. Aló, Geriatric Blues Band, Procurados Blues Band e Mandalla comandam a festa. Em turnê pelo país, o guitarrista Jimmy Burns se apresenta pela primeira vez em Brasília, com repertório que atravessa diferentes fases da carreira. Entre as músicas estão Leaving here walking e Miss Ane Lou, além de interpretações de blues tradicionais.

“O Brasil tem grandes músicos que tocam blues e são apaixonados pelo gênero. Eu me sinto muito à vontade vindo para cá, assistindo às apresentações e ajudando a colocar o blues cada vez mais em destaque”, escreve o norte-americano. Para Flávio Naves, tecladista do conjunto Blues Beatles, Brasília é um dos núcleos da produção bluesística nacional em razão de grandes artistas que surgiram e de alguns ainda residem na cidade.

Leia também: Cantor pede Eduarda Gutierrez em namoro no Rancho do Maia

Os integrantes da Brazilian Blues Band participaram da fundação do projeto em 2011 e, desde então, estiveram presentes em todos os 11 festivais. Segundo o vocalista Luiz Kaffa, a proposta sempre foi fazer de Brasília um ponto de encontro da música, com diferentes experiências, sotaques, histórias e sonoridades.

“O Clube do Blues entende que o festival também deve ser uma ponte tanto entre Brasília e o Brasil quanto entre o Brasil e o mundo”, diz. “Quando um artista brasiliense participa de um festival dessa dimensão, ele não está apenas fazendo um show. Ele amplia a visibilidade e estabelece conexões”, argumenta Kaffa. A cantora Georgia W. Aló, que também participa do evento há décadas, concorda: “É um evento imprescindível para a cena do blues e o fomento cultural do DF”.

Leia também: Missa de 7º dia de Laura Cardoso será aberta ao público

Além do festival, o Clube do Blues promove oficinas, projetos educativos e ações de formação artística. Produzir cultura nunca é um caminho simples. "Nosso maior patrimônio não está apenas nos grandes palcos ou nos artistas que conseguimos apresentar. Está nas pessoas que conheceram o blues e a música”, diz a diretora-presidente, Jussara Menezes.

Serviço

11ª edição do Festival República Blues s sábado (22/8), no Sesc do Guará, a partir das 17h30. Entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco