Missa de 7º dia de Laura Cardoso será aberta ao público

A missa de sétimo dia de Laura Cardoso será realizada no próximo domingo, 23, em São Paulo. A cerimônia em homenagem à atriz, que morreu aos 98 anos na última segunda-feira, 17, ocorrerá às 11h30, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no bairro do Sumaré, e poderá ser acompanhada pelo público.
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Os detalhes foram divulgados na noite de quarta-feira, 19, por Fernando Faria, bisneto da atriz, em uma publicação nas redes sociais. "A missa será aberta à comunidade. Contamos com a sua presença", escreveu.
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Laura Cardoso morreu em casa, em São Paulo, de causas naturais. O velório foi realizado na terça-feira, 18, e reuniu familiares, amigos e colegas de profissão. O sepultamento ocorreu em uma cerimônia reservada à família.
Durante o velório, Adriana Balleroni, neta da atriz, contou à imprensa que estava ao lado da avó no momento da morte. Segundo ela, Laura estava lúcida e cercada pelos familiares.
"Eu estava com ela. Ela só respirou e foi embora. Estávamos todos com ela ali, foi supertranquilo. Toda a minha família estava com ela. E ela sabia que a gente estava lá; ela estava lúcida. Ela só respirou e foi embora. Na hora que ela quis, ela saiu daqui", contou.
Carreira
Uma das principais referências da dramaturgia brasileira, Laura Cardoso teve uma trajetória de mais de sete décadas no rádio, teatro, cinema e televisão. Nascida em São Paulo, em 13 de setembro de 1927, ela começou a carreira ainda jovem e se tornou uma das pioneiras da televisão no Brasil.
Desde 1950, ano em que a televisão chegou ao País, Laura Cardoso - nome artístico de Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni - esteve ligada à história do meio. As primeiras participações na televisão ocorreram em teleteatros da extinta TV Tupi.
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