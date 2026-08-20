Missa de 7º dia de Laura Cardoso será aberta ao público

Morre a atriz Laura Cardoso, pioneira da teledramaturgia brasileira, aos 98 anos - (crédito: Reproduçao/Instagram)

A missa de sétimo dia de Laura Cardoso será realizada no próximo domingo, 23, em São Paulo. A cerimônia em homenagem à atriz, que morreu aos 98 anos na última segunda-feira, 17, ocorrerá às 11h30, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no bairro do Sumaré, e poderá ser acompanhada pelo público.

Os detalhes foram divulgados na noite de quarta-feira, 19, por Fernando Faria, bisneto da atriz, em uma publicação nas redes sociais. "A missa será aberta à comunidade. Contamos com a sua presença", escreveu.

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Laura Cardoso morreu em casa, em São Paulo, de causas naturais. O velório foi realizado na terça-feira, 18, e reuniu familiares, amigos e colegas de profissão. O sepultamento ocorreu em uma cerimônia reservada à família.

Durante o velório, Adriana Balleroni, neta da atriz, contou à imprensa que estava ao lado da avó no momento da morte. Segundo ela, Laura estava lúcida e cercada pelos familiares.

"Eu estava com ela. Ela só respirou e foi embora. Estávamos todos com ela ali, foi supertranquilo. Toda a minha família estava com ela. E ela sabia que a gente estava lá; ela estava lúcida. Ela só respirou e foi embora. Na hora que ela quis, ela saiu daqui", contou.

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Carreira

Uma das principais referências da dramaturgia brasileira, Laura Cardoso teve uma trajetória de mais de sete décadas no rádio, teatro, cinema e televisão. Nascida em São Paulo, em 13 de setembro de 1927, ela começou a carreira ainda jovem e se tornou uma das pioneiras da televisão no Brasil.

Desde 1950, ano em que a televisão chegou ao País, Laura Cardoso - nome artístico de Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni - esteve ligada à história do meio. As primeiras participações na televisão ocorreram em teleteatros da extinta TV Tupi.