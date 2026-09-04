Projeto reinventa Tom Jobim e Vinícius de Moraes com o pianista João Ventura

Profundamente apaixonado pela linguagem vanguardista de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, o pianista e cantor João Ventura desdobra novos arranjos da dupla em show no Clube do Choro, neste sábado (5/9), às 20h30. Diante de icônicas composições da MPB, como Garota de Ipanema e Chega de Saudade, o intérprete escolhe criar encontros entre as canções e ampliar a proximidade entre o clássico e o popular das obras, tão difundido por Tom.

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Interpretar um gênio da música popular brasileira não é uma tarefa fácil, porém interpretar dois gênios é ainda mais desafiador. Para conseguir, João realizou um exercício intrigante: imaginou-se sentado ao lado de Tom Jobim enquanto criava com ele novos arranjos para suas músicas. “Tentei entrar um pouco no universo dele, nessa capacidade extraordinária de aproximar elementos distintos e fazer com que, juntos, pareçam ter nascido um para o outro”, imagina.

As poesias eternas de Vinícius também não passam despercebidas na apresentação. Além de reproduzi-las, João busca imaginar a cena, entender os personagens e se colocar dentro da história — ou como alguém que observa aquilo bem de perto. “Diante de uma poesia tão forte como a de Vinícius, procuro fazer uma interpretação realmente visceral. Mais do que cantar o que ele escreveu, eu tento viver, durante aqueles minutos, aquilo que ele escreveu”, declara.

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Com a crença partilhada por Tom de que a erudição e a popularidade não estão em lados opostos, João segue o legado do compositor. “Talvez por isso seja tão difícil definir a música de Tom como erudita ou popular. Ela é simplesmente música de Tom Jobim, sofisticada na construção e profundamente popular no alcance”, comenta. “Então, procurei criar encontros entre as canções, estabelecer fios condutores, fazer com que uma música desembocasse na outra e que diferentes referências se amalgamassem. Essa é a minha maneira de continuar, com muito respeito, um caminho que o próprio Tom já havia aberto.”

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Serviço

João Ventura — Tom e Vinícius

Sábado (5/9), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos: R$ 80 e R$ 40 (meia-entrada), disponíveis no site Bilheteria Digital.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco