Tiago Iorc faz show com repertório que foi trilha sonora de uma geração

O início da trajetória musical de Tiago Iorc foi um reflexo do breve período em que morou na Inglaterra e nos Estados Unidos. Em 2008, aos 22, estreou como músico com Let yourself in, disco que antecedeu Umbilical, Zeski e Novelas — todos cantados majoritariamente em língua inglesa. Foi com Troco likes, porém, primeiro álbum inteiramente em português do cantor, que ele alcançou um novo patamar na carreira. Além de render um Grammy Latino ao compositor, o trabalho foi responsável por lançar ao mundo os sucessos Coisa linda e Amei te ver. Agora, pouco mais de 10 anos após a estreia do projeto, o brasiliense revisita o capítulo marcante com show especial na cidade onde nasceu e se apresenta neste sábado (19/9) no Ulysses Centro de Convenções.

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À época, o êxito de Troco likes foi tamanho que, após anos na estrada com o disco, Tiago precisou dar uma pausa na carreira para se recuperar do frenesi que envolveu o lançamento. Hoje, o cantor diz que, com mais maturidade, consegue levar as coisas "em um ritmo mais leve". "Isso, consequentemente, me permite resgatar o prazer que é viver da música. A experiência de fazer uma turnê e a possibilidade de levá-la a diversos cantos do país, tocando para milhares de pessoas as minhas canções, é um grande privilégio", diz o artista.

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O show revisita as faixas do álbum que, segundo Tiago, "se tornaram parte da memória afetiva de toda uma geração", além de outras músicas mais recentes. "A ideia é podermos celebrar juntos os significados que essas canções representam hoje, para cada um que estará lá curtindo com a gente", adianta o compositor. "É um projeto que mudou minha vida, em todos os sentidos", declara. No show, o cantor troca o tradicional formato de voz e violão pela companhia de outros sete músicos, com direito a arranjos inéditos.

Serviço

Tiago Iorc — Turnê Troco likes 10 anos

Neste sábado (19/9), às 21h, no Ulysses Centro de Convenções. Ingressos podem ser adquiridos por meio do site Ticketmaster e na bilheteria oficial do evento, a partir de R$ 105. Classificação indicativa: 16 anos.