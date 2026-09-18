Galpão 17 Rock Festival recebe 13 atrações neste sábado (19/9)

Sargento Pimenta faz tributo aos Beatles, neste sábado, no Grupo 17 Rock Festival - (crédito: Leon Xavier/Divulgação)

Tem décadas que o rock percorre a arquitetura de Brasília e, neste fim de semana, não seria diferente. O Galpão 17 Rock Festival promove, no sábado (19/9), 13 atrações distribuídas em três palcos simultâneos com 11 horas ininterruptas de música. O festival começa às 17h e se estende até às 4h da manhã.

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Os palcos se dividem pela estrutura do espaço. Na escadaria, o palco Breja recebe os grupos Heat, Válvula, Daniel Kallazans e Flashrock. Na parte central, no palco Galpão 17, grandes nomes do gênero são homenageados: Beatles (Sargento Pimenta), Guns N' Roses (Louis Esteves), Linkin Park (Papercut), Queen (Jonatha Michels), System of a Down e Limp Bizkit (Hollowbride). Os brasileiros também ganham espaço, na parte externa, e o palco Sunset celebra: Legião Urbana (Sereníssima), CPM 22, Raimundos, Charlie Brown Jr. (Brazooka) e Capital Inicial (Fuzo).

Gleisson Chaves, guitarrista e vocalista do grupo Sargento Pimenta, cover de Beatles, acredita que festivais como esse são essenciais. "Brasília é reconhecida como a capital do rock desde os anos 1980, e a cena roqueira da cidade sempre foi forte. Festivais como o Galpão 17 Rock Festival fomentam mais ainda aquilo que já é patrimônio nosso", afirma. A banda brasiliense com mais de 20 anos de estrada preparou um set especial recheado de clássicos do maior grupo britânico para a apresentação.

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Para o evento, os horários foram reformulados para segurança do público. Às 13h, o espaço será fechado e reabre às 16h, com os ingressos na bilheteria. Os motociclistas que estacionarem na área e utilizarem a pulseira do estacionamento terão entrada gratuita. Os ingressos contemplam meia social e meia-entrada mediante a comprovação legal e estão disponíveis, antecipadamente, pelo site oficial meaple.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Galpão 17 Rock Festival

Sábado (19/9), a partir das 17h, no Galpão 17 (SMAS, Área Especial G, Conjunto A, Lotes 16 e 17). Ingressos antecipados disponíveis no site meaple.