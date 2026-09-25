Noite de circo com o Nós do Bambu em ocupação do Galpão do Urubu

O Galpão Urubu — Espaço de criação abre as portas neste sábado (26/9) para a Mostra de Vídeo e Circo com uma programação que reúne espetáculos, mostra audiovisual e apresentação musical. O evento é a principal atividade de um projeto de manutenção do espaço que dura o ano inteiro e só é possível graças ao Fundo de Apoio à Cultura (FAC). O Galpão Urubu, sede da companhia Cia. Nós no Bambu, é um ponto de cultura com função social de espaço de criação, ensino e preservação ambiental. "Nosso interesse é promover uma reflexão e a divulgação de trabalhos que, assim como Nós no Bambu, também pensam território, meio ambiente e atuam na linguagem circense, o que acontece quando o circo encontra o território, e essa é a linha curatorial da Mostra de Vídeo e Circo", explica Poema Mühlenberg, curadora da mostra e uma das criadoras da companhia.

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O músico Gabriel dos Anjos recebe o público a partir das 17h30 tocando um violão de sete cordas, e a noite começa com o espetáculo de palhaçaria Invasões bárbaras, do Circo sem Lona, de Marcelo Nenevê. De forma irônica e bem- humorada, a apresentação fala sobre a colonização do Brasil. Com o auxílio de objetos de consumo da contemporaneidade, como bichos infláveis e raquetes de matar mosquito, Marcelo reflete sobre como a questão material é uma forma de colonização.

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Em seguida, uma sessão audiovisual com curtas e médias metragens, selecionados por meio de chamada nacional, explora a união das linguagens do vídeo e do circo que têm relação com temas de território e meio ambiente. O destaque é para o documentário sobre Biribinha, uma palhaço na terceira idade, referência do teatro e do circo brasileiros. "Esse filme fala do que ele viveu na pandemia e como o circo dele foi atingido por um desastre climático", conta Poema.

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Para concluir a noite, o público poderá assistir a três espetáculos ao vivo. Procura-se, do CircomVida, de Marcella Romar, que trabalha com a manipulação de objetos, Soledades, da Trupe por um Fio, de Allan Matos, e Sara Serpente, da Cia Nós No Bambu, com Poema Mühlenber, ganham o palco antes de uma festa orquestrada pela DJ Odara Kadiegi, que encerra a noite com pista de dança ao redor da fogueira.

Serviço

Mostra de Vídeo e Circo

Sábado (26/9), a partir das 17h30,no Galpão Bambu — espaço de criação (Núcleo Rural Córrego do Urubu, Caminho dos Buritis, Serrinha do Paranoá, Lago Norte). Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso no Sympla







