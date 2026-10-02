Encontro de gigantes reúne Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão

Em uma união histórica, Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão se apresentam na turnê O Maior Encontro do Samba, no Na Praia Parque. Neste sábado (3/10), o trio traz um repertório repleto de sucessos de cada um, e clássicos que irão brilhar nas vozes dos grandes cantores do gênero.

Leia mais: Bruna Lombardi surpreende ao falar sobre sexo em casamento de 48 anos

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com direção musical de Pretinho da Serrinha, o espetáculo reunirá, pela primeira vez, os três artistas no palco ao mesmo tempo e em uma só turnê. Os ícones do samba dividirão os vocais em canções que marcaram suas trajetórias e em clássicos presentes durante várias gerações, em uma celebração coletiva da música brasileira. O projeto passou pelo Rio de Janeiro e por São Paulo e, depois da capital, segue para Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador.

Alcione ressalta que o repertório é a parte essencial do projeto. "Muito bom trazer nossa amizade para o palco. Eu gosto muito do repertório deles. São muito talentosos, é bom cantar com quem a gente gosta e que tem uma trajetória como eles dois têm. O que mais precisa são boas músicas, músicas que a galera conhece. Isso nós temos, graças a Deus", comenta a cantora.

leia mais: Paula Cohen mergulha nas nuances da Justiça em série da Netflix e filme

Para o show na capital, a participação especial será Seu Jorge. "Adoro o Seu Jorge! Seu Jorge é um show inteiro! Essa presença do Seu Jorge só vai trazer um brilho a mais para esse show, com certeza", elogia Alcione. Sobre sua relação com a capital, Alcione conta que sempre visita o Santuário São João Bosco, na Asa Sul. "Ela tem aquela luz que incide dentro, não posso deixar de ir nessa igreja, é muito linda", destaca.

Leia mais: Arthur Aguiar negociou aluguel e relatou que ficaria zerado antes de ação de despejo

Alcione acredita que samba se mantém forte neste momento. "O samba, graças a Deus, conseguiu vencer e romper essas barreiras todas. O samba pode estar em qualquer lugar do mundo e, aonde ele vai, é bem recebido. A nova geração precisa preservar o repertório, tanto o mais festivo, de alegria, quanto o de tristeza, de saudade, tem de tudo no samba", finaliza.