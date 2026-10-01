Bruna Lombardi surpreende ao falar sobre sexo em casamento de 48 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Bruna Lombardi abriu o jogo sobre o casamento de 48 anos com o ator Carlos Alberto Riccelli, e expôs alguns detalhes da longeva união.

Em entrevista ao podcast Caderninho das Coisas Comuns, a atriz falou sobre sexo em um relacionamento de longa data. "O sexo é uma coisa que se renova. Assim como o amor, porque amor e sexo são coisas muito íntimas. Quando você está no amor ou no sexo com alguém, aquela pessoa muda e você muda com ela", explicou a artista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Arthur Aguiar quebra silêncio após notícias sobre dívida e despejo

"Você vai entendendo que é sempre uma nova linguagem", apontou Bruna Lombardi, que aconselhou: "Não pode perder a atenção plena". Apesar da longevidade da relação, a artista contou que os dois nunca chegaram a se separar.

"A gente nunca se separou. A vida nos separa, porque um fazia novela num lugar, o outro estava em outro. E um respeitava o outro. Eu acho que, cada vez, você está com uma nova pessoa, porque você também é uma nova pessoa. E isso é inevitável. Acho muito ruim que fala que não muda. É impossível. Você tem que dar asas e raízes. Raízes para falar assim: o amor é sólido, está aqui pra você. Ele sabe que ele tem esse lugar, que é absolutamente sólido. Ele tem que ir, explorar, e ele volta, te ama pra sempre", contou Bruna Lombardi.