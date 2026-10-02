Acorda, Brasília! Jovem Dionísio faz show na Infinu neste sábado (3/10)

Os curitibanos da Jovem Dionísio emplacaram o primeiro grande hit da carreira logo nos primeiros anos de banda, em 2020. Pontos de exclamação, com um empurrãozinho do DJ Vintage Culture, que remixou a música, foi o primeiro sucesso nacional do grupo do Paraná. Em 2022, Acorda, Pedrinho, faixa que dá nome ao álbum de estreia da banda, foi uma das músicas mais tocadas no Brasil, enquanto to bem, de Ontem eu tinha certeza, disco de 2024, viralizou nas redes sociais e conquistou milhões de reproduções nas plataformas digitais. Agora, com Migalhas, trabalho que o quinteto apresenta ao público brasiliense neste sábado (3/10), na Infinu, eles querem fazer as coisas de uma forma diferente.

Após o sucesso de Acorda, Pedrinho e to bem, a banda chegou ao estúdio "com vontade de não trazer nenhuma dessas músicas de volta" para o terceiro álbum, conta o vocalista Bernardo Pasquali, conhecido como Belni. "Apesar de não serem faixas parecidas entre si, elas partem de um lugar comum, de uma brincadeira interna nossa", explica o cantor, que cita histórias de amigos e ditados inventados como a fonte de inspiração para as composições. "E, quando fomos fazer Migalhas, a gente entendeu que não estava mais sentindo vontade de fazer só piada", relata o integrante do grupo.

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Com composições que podem ser consideradas mais maduras e profundas, o disco, segundo Belni, foi o que melhor se traduziu em cima dos palcos, até então. "Ele nasceu da gente tocando essas músicas antes mesmo de gravarmos, bem diferente dos processos dos outros discos", compara o vocalista. "Eu tenho certeza que esse é o nosso melhor show — o mais energético, quente, dinâmico e divertido. Também acho que é o que toca mais fundo no coração", opina o cantor. No repertório, estão presentes as principais faixas de Migalhas, além de, é claro, Pontos de exclamação, Acorda, Pedrinho e to bem.