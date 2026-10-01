Ex-galã da Globo vive reviravolta e ganha dinheiro com pizzas nos EUA - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ator Gustavo Leão, que ficou conhecido por seus papéis em novelas da Globo, hoje em dia vive uma nova fase profissional nos Estados Unidos. Morando no país há sete anos, ele recentemente conquistou a cidadania norte-americana, e, atualmente, ganha dinheiro com um food truck especializado em pizzas napolitanas.

O ex-galã iniciou a carreira artística aos 18 anos. Após estrear na Band, foi contratado pela Platinada e participou de novelas como Paraíso Tropical (2007), Beleza Pura (2008) e o remake de TiTiTi (2010). Em 2012, o ator foi para a Record, onde integrou o elenco de produções como José do Egito (2013), Pecado Mortal (2013), Milagres de Jesus (2013) e Vitória (2014). Seu último trabalho em uma novela brasileira foi O Rico e o Lázaro (2017).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em entrevista ao jornal O Globo, Gustavo Leão descreveu que morar nos Estados Unidos sempre esteve entre seus planos. Em 2015, enquanto ainda tinha contrato com a Record, decidiu deixar o Brasil ao lado da esposa. "Nós fomos primeiro para o Canadá para eu estudar culinária. Depois, aplicamos para o visto de habilidades extraordinárias nos Estados Unidos, usando a minha bagagem como ator no Brasil, e conseguimos o green card rapidamente", contou.

Após chegar aos Estados Unidos, Gustavo trabalhou em alguns restaurantes antes de investir no próprio negócio, e, então que decidiu abrir um food truck, mas um acidente sofrido em 2023 quase interrompeu o novo projeto profissional.

"Estava chovendo muito. Naquela época, eu tinha um trailer que puxava com o meu carro. Liguei para a minha esposa e avisei que ia esperar a chuva passar para sair e trabalhar. Quando a chuva acalmou, eu avisei que estava indo. Deu 15 minutos que eu estava na estrada e sofri o acidente", contou ele. Apesar da gravidade da batida, o ator não sofreu ferimentos. O acidente, todavia, destruiu o carro, o trailer e o forno a lenha utilizado no negócio.

"Deu perda total no trailer e no meu carro. O meu forno a lenha, que era de tijolo, simplesmente explodiu. Acabou tudo. Eu cheguei em casa chorando muito, vendo o meu sonho destruído bem quando estava começando a engrenar", lamentou. No food truck, o ator vende pizzas napolitanas. Apesar de estar longe da atuação, ele assegurou não ter encerrado a carreira. "Eu não parei totalmente, mas hoje a culinária é a minha profissão e atuar virou o meu hobby", avaliou.