Saideira de Tom e Vinicius tem show com Leo Gandeman nste sábado

O projeto Tom e Vinicius chega ao último fim de semana de apresentações com Leo Gandelman no palco. A proposta do show é levar o legado de uma das parcerias mais importantes da música brasileira — Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes — a diferentes gerações. O espetáculo será neste sábado (3/10), às 20h30, no Clube do Choro e, no domingo (4/10), das 16h às 19h, no CCBB.

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A obra de Tom Jobim e Vinicius de Moraes é a base da música popular nacional e faz parte de pelo menos um momento na vida de cada brasileiro. Há mais de 10 anos, Leo Gandelman interpretou os clássicos da dupla, na Orquestra Sinfônica de Moscou. Segundo o saxofonista, ele se sente parte da música ao tocá-la. "Eu procuro imprimir a minha visão, a minha forma de fazer música dentro desse universo maravilhoso que são as canções de Jobim e Vinicius de Moraes", comenta.

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Autora de obras como Garota de Ipanema, Chega de saudade, Corcovado, Insensatez e Eu sei que vou te amar, a dupla Tom e Vinicius é referência quando se trata de bossa nova. Gandelman destaca a importância da sensibilidade ao selecionar o repertório do show. "Tocar Jobim é sempre tocar melodias lindas, harmonias maravilhosas. É tocar um mundo riquíssimo, um mundo belíssimo", ilustra. "Em qualquer lugar do mundo que seja, em qualquer tipo de formação musical, tocar Jobim é tocar músicas lindas, maravilhosas, o que há de melhor na nossa música."

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Desde o começo da temporada, o Clube do Choro enche a casa com famílias reunidas e diferentes gerações para homenagear a obra da dupla. Gandelman atribui o público diverso à qualidade "eterna" das obras. "A boa música é isso. Na verdade, existem músicas que são universais. E a música de Jobim e Vinicius é uma música universal", explica.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco