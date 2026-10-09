Restaurantes oferecem cardápios para os pequenos no Dia das Crianças

No feriadão do Dia das Crianças, o almoço pode ganhar ares de programa em família em restaurantes que oferecem opções pensadas para os pequenos. Além de pratos kids, com preparos que agradam ao paladar infantil, alguns endereços apostam em porções para compartilhar, ideais para reunir a família à mesa. Para completar a experiência, brinquedotecas, áreas de recreação e outros espaços de entretenimento ajudam a tornar o passeio mais divertido para as crianças e mais tranquilo para os adultos.

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Para Ivone Carvalho, sócia do Gran Bier, quando os pais escolhem um restaurante para almoçar, eles não procuram apenas uma boa comida. "Eles querem poder conversar, relaxar e aproveitar o momento sabendo que os filhos também estão sendo acolhidos e têm um espaço para brincar e se divertir", pontua. André D'Alessandro, um dos proprietários da Fazenda Churrascada, complementa: "Em datas como Dia das Crianças, por exemplo, essa estrutura ganha ainda mais importância, porque permite criar uma experiência que envolve toda a família".

Cássio Aguiar, sócio do Caminito, destaca que ser um restaurante que recebe famílias vai além do entretenimento. "Significa pensar na experiência desde o cardápio até a estrutura da casa. Queremos que os pais possam aproveitar uma boa refeição com tranquilidade e que, ao mesmo tempo, as crianças sintam que aquele também é um espaço pensado para elas", afirma o proprietário. "No fundo, hospitalidade é entender que pessoas diferentes têm necessidades diferentes e fazer com que todas se sintam bem recebidas", finaliza Neira Berg, proprietária do Papaya.

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A criançada é bem-vinda

Um dos pontos mais populares do Pontão, o Gran Bier defende que restaurante é lugar de família. A operação, construída entre parentes ao longo de várias gerado, hospitalidade é entender que pessoas diferentes têm necessidades diferentes, e fazer com que todas se sintam bem recebidas”, finaliza Neira Berg, proprietária do Papaya. ções, entende o valor de reunir pessoas em torno da mesa, afirma a sócia Ivone Carvalho. A brinquedoteca e o espaço infantil, por exemplo, ajudam a transformar a casa em um lugar onde os pais possam permanecer por mais tempo, com a tranquilidade de saber que os filhos estão sendo bem recebidos.

No menu, a indicação para os pequenos é o prato kids de filézinho (R$ 58), que é acompanhado por duas guarnições, permitindo uma combinação mais próxima do que eles gostam de comer, explica Ivone. “A ideia do nosso menu infantil é, justamente, oferecer uma refeição gostosa, bem servida e com opções que façam sentido para o paladar das crianças, sem deixar de lado a qualidade que buscamos em todos as receitas da casa”, afirma a sócia.

Além da carne

Com quatro unidades espalhadas pela cidade, o Caminito, batizado em homenagem à famosa rua de Buenos Aires, no bairro de La Boca, traz para a capital federal a cultura da típica parrilla argentina. O restaurante, porém, foi criado para ir além da carne, pontua Cássio Aguiar, um dos sócios: "Um dos nossos principais diferenciais é unir a boa experiência gastronômica a uma estrutura que recebe adultos e crianças".

Por isso, todas as unidades oferecem serviço de brinquedoteca com monitor e, no menu, há opções infantis, como o filé mignon picadinho (R$ 54,90 — 150g) e o filé de frango picadinho (R$ 39,90 — 150g). Ambos os pratos são acompanhados por duas guarnições, entre arroz branco, purê de batatas, fritas, feijão, salada e pasta na manteiga. Outro destaque é o burger kids (R$ 29,90), o tradicional pão, carne e queijo feito para crianças.

As sobremesas ficam por conta do sorvete de baunilha (R$ 9,90), e o potinho de doce de leite argentino (R$ 13,90). Aos que preferem dividir os pratos em família, o Caminito oferece opções que servem de três a quatro pessoas, com cortes de carne de 750g e quatro acompanhamentos. Aos sábados, o restaurante recebe a recreação do Trio Bagunça, na unidade de Águas Claras, das 13h30 às 15h30 e das 19h30 às 21h30. Aos domingos, a animação ocorre apenas no turno da tarde.

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Na Asa Sul, o trio anima a criançada das 14h às 16h e das 19h30 às 21h30 aos sábados, enquanto aos domingos, as apresentações ocorrem das 14h às 16h. A unidade da Asa Norte, por sua vez, recebe a recreação aos sábados e domingos, das 14h às 16h.

Para toda a família



Em Brasília desde 2022, a Fazenda Churrascada, sob o comando do chef Andrey Angelim, tem como destaque cortes de carne premium, preparados em diferentes técnicas. A casa, porém, é pensada para ser uma experiência que vai além do prato — a proposta, detalha o sócio André D’Alessandro, é que a ida ao restaurante seja um programa para toda a família, e não apenas um lugar para almoçar ou jantar.

No Clube de Golfe, a casa oferece uma estrutura voltada exclusivamente para o público infantil, em parceria com a Jump Mania, com uma brinquedoteca (a partir de R$ 30) com diferentes atividades voltadas para as crianças. “Dessa forma, enquanto os adultos aproveitam a gastronomia e o ambiente, os pequenos também encontram um espaço pensado para diversão e convivência”, defende o sócio.

Na gastronomia, os baixinhos também não ficam de fora: uma das opções pensadas para o público infantil é o prato kids (R$ 32), com paillard, arroz branco feijão e purê de batata ou fritas. “É uma combinação de sabores conhecidos e que costuma agradar ao paladar das crianças”, afirma André.

Criança é prioridade

Inaugurado em abril, o Papaya surgiu da vontade de criar um lugar em que a gastronomia é o centro de partida de reuniões familiares ou encontros entre amigos. No menu, o restaurante oferece pratos autorais, carnes, frutos do mar e opções para compartilhar, além de uma boa carta de vinhos e coquetelaria. A casa, segundo a sócia Neira Berg, vai além da culinária: “Não pensamos apenas no que acontece à mesa, mas em tudo que acontece em volta dela”.

Por isso, as crianças também são prioridade na casa e, no menu, estão presentes opções infantis. Um dos pratos que mais chama atenção dos pequenos, segundo Neira, é o filé com fritas ou purê de batatas (R$ 35), arroz branco e feijão carioca com caldinho. “É uma receita com sabores que fazem parte do dia a dia deles, sem muita invenção, mas preparada com o mesmo cuidado que temos com todo o cardápio”, garante.

“Pode parecer um detalhe, mas não é. Se uma família escolhe o Papaya para almoçar ou jantar, a criança também é nossa cliente. Ela precisa encontrar uma comida de que goste e ser tão bem recebida quanto os adultos”, declara a sócia.



Paraíso infantil

Em funcionamento desde 2016, o Dona Jú, em Águas Claras, é responsável pela maior brinquedoteca dentro de um restaurante no Centro-Oeste. Além da comida farta e do atendimento, o espaço dedicado às crianças é um dos principais atrativos para o público do Distrito Federal, conforme explica o proprietário Gabriel Picussa. "As famílias conseguem tomar uma cerveja e conversar com os amigos enquanto as crianças estão brincando", aponta.

O espaço infantil é monitorado por 20 supervisores e oferece opções de diversão, incluindo brinquedos físicos e eletrônicos. "Também temos campo de futebol e vôlei. Nas sextas, sábados e domingos, recebemos personagens como Stitch, Buzz, Pikachu e Homem-Aranha para passear no restaurante", acrescenta Gabriel. "Para o público infantil, aqui é o lugar perfeito", afirma o proprietário. O serviço sai por R$ 29,90 de terça a quinta e R$ 38,90 aos sábados, domingos e feriados.

A comida, é claro, é outro destaque da casa. No menu, há opções que servem toda a família, com pratos para quatro ou seis pessoas. O carro-chefe é a alcatra (R$ 259,60 — 800g), acompanhada por arroz branco, batata frita, feijão tropeiro, frango frito, maionese, mandioca cozida, risoto carreteiro e salada mista. Os pratos kids variam entre coxa e sobrecoxa desossada de frango (R$ 36,90) e filé argentino (R$ 43,90), ambos guarnecidos por arroz branco e fritas.

Diversão ao ar livre

Tradicional entre os restaurantes de Brasília, o Alpinus, há 39 anos, é marcado pela proposta de oferecer "comida de verdade, feita na brasa, em um ambiente que parece uma extensão do quintal de casa", descreve o proprietário Eric Fialho. Para ele, a localização e a estrutura do restaurante são alguns dos principais diferenciais. "Nosso diferencial é justamente essa combinação que só nós temos: estar no meio do verde do Parque da Cidade, com espaço amplo, ao ar livre, pet friendly, playground para as crianças e o galeto mais suculento de Brasília acompanhado de um chope geladíssimo. Aqui, o almoço de domingo vira programa de dia inteiro", afirma.

O espaço dedicado aos pequenos também é apontado por Eric como um dos atrativos do restaurante. Segundo ele, o playground é uma área "ampla e segura". "Elas podem correr e brincar enquanto os pais almoçam com tranquilidade, tudo em contato com a natureza do Parque da Cidade", diz o proprietário.

Para quem pretende reunir a família em torno da mesa, Eric recomenda o principal destaque do cardápio: o galeto completo (R$ 99,90 — de duas a três pessoas), servido com arroz branco, feijão tropeiro e batata frita. "É o prato que atravessa gerações aqui na casa. Para grupos maiores, a carne de sol, a picanha e o tambaqui na brasa também fazem muito sucesso na mesa", acrescenta.



Sabor e entretenimento

Em Águas Claras, o Manatí chama a atenção do público com a proposta de que diferentes gerações possam aproveitar juntas tanto o espaço da casa, que também acolhe o público infantil, quanto a variedade do cardápio. No bufê da casa, a clientela pode encontrar frutos do mar, carnes e saladas, além das opções à la carte.

Entre as opções kids, o restaurante trabalha com a isca de peixe crocante (R$ 44) e a isca de frango crocante (R$ 44), ambas guarnecidas por arroz branco e purê de batatas ou fritas. Para quem deseja compartilhar entre família, o carro-chefe é o chapa Manati (R$ 179 — três pessoas), que reúne picanha, camarão ao alho e óleo e frango ao molho pesto. O prato acompanha arroz, purê de batata, legumes e vinagrete.

O entretenimento da criançada, por sua vez, fica concentrado na brinquedoteca da casa, com monitores e atividades como pintura, desenhos e outras brincadeiras lúdicas acompanhadas pelos instrutores. A segurança e supervisão dos pequenos também se faz presente — eles só deixam o espaço mediante autorização do responsável.





Momentos compartilhados

Sob o comando do chef Ronny Peterson e do maître Aurelius Morais, a Cantina Gratinata, aberta desde janeiro de 2025, tem como objetivo resgatar a tradição das clássicas cantinas italianas, com comida farta, bons vinhos e tempo à mesa. Na cozinha, a prioridade é por molhos produzidos na casa, finalização em forno a lenha e pratos generosos para serem compartilhados.

Um dos destaques para toda a família é o conchiglione com lascas de filé mignon (R$ 198), com massa grano duro em conchas, servida no molho especial da Cantina, que mistura pomodoro e mornay. No cardápio, as crianças também têm vez e podem optar pelo espaguete a bolonhesa (R$ 54) ou filézinho picado com arroz e fritas (R$ 54).

A ideia, explica Aurelius, é que crianças e adultos possam aproveitar o momento juntos, “sem que a experiência gastronômica dos pais precise ser deixada de lado”. Para isso, a casa oferece serviço de brinquedoteca, destaca o maître: “Receber famílias significa entender que o bom serviço precisa contemplar todos à mesa, inclusive os pequenos”.



Onde comer?

Alpinus Choperia e Galeteria

Estacionamento 5 do Parque da Cidade

De segunda a sábado, das 11h às 23h

Domingo, das 11h às 19h

Caminito Parrilla

Avenida das Araucárias, 635

SIG, quadra 8, lote 2375

De segunda a quinta, das 11h às 15h e das 18h à 0h

Sexta e sábado, das 11h à 1h

Domingo, das 11h às 22h30

CLS 404, bloco A, loja 13

CLN 403, bloco D, térreo

De segunda a quinta, das 11h à 0h

Sexta e sábado, das 11h à 1h

Dom, das 11h às 22h30

Cantina Gratinata

CLS 409, bloco C, loja 6 e 10

De terça a quinta, das 12h às 23h

Sexta e sábado, das 12h à 0h

Domingo, das 12h às 17h

Dona Jú Cozinha Bar

SHA Conjunto 6, avenida Vereda da Cruz, 529 — Arniqueira

De terça a sexta, das 16h às 22h30

Sábado, das 11h às 23h30

Domingo, das 11h às 17h

Fazenda Churrascada Brasília

Clube de Golfe de Brasília

De terça a quinta, das 12h às 23h

Sexta, das 12h à 0h

Sábado, das 11h30 à 0h

Domingo, das 11h30 às 19h

Grand Bier

Pontão do Lago Sul

De domingo a quinta, das 12h à 0h

Sexta e sábado, das 12h à 1h

Manatí Restaurante e Bar

QS 01, rua 210 — Águas Claras

Segunda, das 11h30 às 16h

De terça a domingo, das 11h30 à 0h

Papaya Gastronomia

CLS 215, bloco A, loja 3

De terça a sexta, das 12h à 0h

Sábado, das 11:30 à 0h

Domingo, das 11h30 às 22h

