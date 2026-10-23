Chiquinho França leva caldeirão rítmico ao Clube do Choro

Faz bastante tempo desde que Chiquinho França subiu aos palcos com o percussionista Carlos Pial e com o violonista Manassés de Sousa. Mas a capacidade de adaptação e a competência musical dos três, diz França, são garantias de que o entrosamento continua o mesmo. Junto da cantora Ticiana Duailibe, eles se apresentam hoje, no Clube do Choro, às 20h30, com o projeto Fissura.

Leia mais: O fascínio do gênero 'true crime' em livros e produções do cinema

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O instrumentista maranhense Chiquinho França preparou repertório eclético, que une ritmos populares e eruditos. O show inicia pelo blues, passa pelo jazz, choro, frevo, rock, baião, flamenco, bumba meu boi e chega à música clássica, tudo dentro de trabalho autoral que tem influência de todos esses estilos.

A última apresentação de Chiquinho França no Clube do Choro foi em 2008. O retorno tem "objetivo e missão levar o melhor da música brasileira e universal para um público existente e de extremo bom gosto", relata o guitarrista. Pial e Duailibe, também maranhenses, além de Manassés de Sousa, Édson Bastos e o contrabaixista Dennes Sousa, completam o conjunto musical.

Leia mais: Karina Ramil vive super-heroína em "Overman — O filme", da obra de Laerte

"A ideia de convidar Manasses para uma participação tem dois motivos, primeiro porque sou um fã incondicional, pelo seu trabalho que tanto contribuiu e contribui com a qualidade da música brasileira, depois sua participação engrandecerá o espetáculo que quero apresentar para o público. a participação deles vai dar um brilho no trabalho", comenta França.

Leia mais: Ana Clara compra mansão milionária no Rio e terá famosos como vizinhos

Fissura, canção que dá nome ao espetáculo, foi lançada em 2018 e virou trilha sonora da Rede Globo internacional, com alcance em mais de cem países. Outra ambição do projeto é ampliar o alcance da música maranhense, por isso a proposta de convidar artistas conterrâneos. "Será emocionante", promete.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Chiquinho França

Nesta sexta-feira (23/10), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos: R$ 50.