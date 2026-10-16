Giuliano Eriston revisita o álbum Politonia em versão acústica na Infinu

Seis meses após lançar o álbum autoral Politonia, o cantor e instrumentista Giuliano Eriston revisita as nove faixas do trabalho em versões de voz e violão. O projeto Politonia – Voz e Violão ao Vivo, lançado em 8 de outubro pela Indie Records, ganha os palcos em uma turnê pelo Brasil e pela Europa, com duas apresentações em Brasília nesta semana: neste sábado (17/10), no projeto Um Som Lá de Casa, e, no domingo, no Infinu.

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A proposta é apresentar as canções em um formato mais próximo de como surgiram. Segundo Giuliano, as músicas nascem, geralmente, da combinação entre voz e violão, dinâmica que acaba moldando uma maneira particular de interpretar e tocar cada composição.

“A gente decidiu regravar o álbum nesse formato porque as músicas, quando nascem para mim, aparecem assim, eu cantando e me acompanhando ao mesmo tempo. Isso faz com que eu acabe desenvolvendo um jeito bem particular de tocá-las, que achamos que seria interessante trazer a público”, explica o artista.

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Lançado em abril de 2026, Politonia nasceu após a mudança do artista para o Rio de Janeiro. O disco mistura maracatu, jazz, xote e R&B, com letras em português, inglês e francês que abordam amor, política e questões existenciais. O título, uma palavra inventada pelo próprio músico, traduz a proposta de escapar da monotonia e explorar diferentes sonoridades.

Na passagem por Brasília, o músico espera encontrar um público atento à execução e aos detalhes das composições. Ele cita a admiração pela cena musical da capital, tanto pela produção instrumental quanto por grupos ligados à música regional. “Tenho alguns amigos brasilienses e admiro muito a cena musical daí, com todo seu rigor e seriedade no trato com a música”, diz. Entre os artistas que acompanha, estão o grupo As Fulô do Cerrado e os músicos Pedro Martins, Pedro Vasconcellos e Pablo Fagundes, idealizador do projeto Um Som Lá de Casa.

Natural do Ceará, Giuliano Eriston tem 28 anos e cresceu em uma família de músicos. Em 2021, ganhou projeção nacional ao vencer o The Voice Brasil. A discografia autoral reúne Universo em Si (2022), pela Universal Music, e Politonia (2026), pela Indie Records. Em 2024, lançou ainda um EP em homenagem ao cantor e compositor Sérgio Sampaio.

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Depois das apresentações brasileiras em outubro, a turnê segue para a Europa em novembro, com shows na Polônia, na Suíça e na França. No fim do mês, o artista retorna ao Brasil para uma sequência de apresentações no Nordeste.

Serviço

Giuliano Eriston — Politonia: Voz e Violão ao Vivo

Sábado (17/10), em Um Som Lá de Casa, e domingo (18), às 20h45, no Infinu Comunidade Criativa (CRS 506, Bloco A, loja 67 ao lado Praça das Avós). Ingressos a partir de R$40, no Shotgun.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco