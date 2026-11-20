Completando 15 anos neste ano, o Cantucci nasceu na 403 Norte e, hoje, já tem espaço na Asa Sul, em Águas Claras e no Mané Mercado. A proposta do local sempre foi trazer a tradição italiana para o cotidiano. "Do almoço de semana ao jantar de comemoração, temos o cuidado de receber cada cliente como se estivesse em casa. O diferencial está nessa combinação de acolhimento com cozinha feita com técnica, ingredientes de qualidade e massas produzidas na própria casa", afirma o chef Rodrigo Melo.

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A casa carrega diversos pratos com o potente sabor das trufas. Novo no cardápio, o risoto di costela ao tartufo (R$ 109) é um dos destaques da casa. Com arroz arbório, costela desfiada em cerveja preta, salsa trufada e parmesão curado por 12 meses, finalizado com manteiga de búfala pomada e crispy de costela, o prato é uma boa pedida para quem quer uma mistura de sabores. "No risoto, a trufa se incorpora ao caldo e perfuma o prato como um todo, enquanto o parmesão, rico em umami, potencializa o sabor dela", destaca o chef.

Outro prato especial da casa é o filetto al tartufi (R$ 109), um filé grelhado com alho confitado, acompanhado de fettuccine feito na casa na fonduta de parmesão trufada. Para harmonizar, um vinho que leva até o nome em homenagem às trufas: a garrafa Truffle Hunter Leda Langhe (R$ 219), tinto italiano da região de Langhe, no Piemonte, em que o nome é uma homenagem aos cães farejadores que buscam as trufas na Itália.

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Tortas artesanais

De segunda a sábado, Danilo Cancian e Juliene Botelho recebem clientes para momentos especiais em um ambiente acolhedor e repleto de charme na Cozendo, casa especializada em cheesecake nova-iorquino e tarta basca localizada no Solar de Brasília. "Combinamos técnica, tradição e sensibilidade, com um toque autoral a cada preparo", detalha a proprietária da doceria.

O cheesecake da Cozendo é preparado a partir de base de biscoito feita na casa, creme aveludado e geleia artesanal de frutas frescas. "Respeitamos o tempo, o sabor e a essência de cada ingrediente", assegura Juliene.

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A tarta basca, por sua vez, receita espanhola conhecida por ser uma "versão rústica" do cheesecake tradicional, é assada em alta temperatura, com massa aveludada e cremosa feita na casa. "Para finalizar, usamos um blend secreto de especiarias que traz um toque ousado e elegante", acrescenta. As fatias dos doces saem a R$ 31,90 e R$ 29,90, respectivamente.



Café em forma de doce

Completando 15 anos neste ano, o Cantucci nasceu na 403 Norte e, hoje, já tem espaço na Asa Sul, em Águas Claras e no Mané Mercado. A proposta do local sempre foi trazer a tradição italiana para o cotidiano. "Do almoço de semana ao jantar de comemoração, temos o cuidado de receber cada cliente como se estivesse em casa. O diferencial está nessa combinação de acolhimento com cozinha feita com técnica, ingredientes de qualidade e massas produzidas na própria casa", afirma o chef Rodrigo Melo.

A casa carrega diversos pratos com o potente sabor das trufas. Novo no cardápio, o risoto di costela ao tartufo (R$ 109) é um dos destaques da casa. Com arroz arbório, costela desfiada em cerveja preta, salsa trufada e parmesão curado por 12 meses, finalizado com manteiga de búfala pomada e crispy de costela, o prato é uma boa pedida para quem quer uma mistura de sabores. "No risoto, a trufa se incorpora ao caldo e perfuma o prato como um todo, enquanto o parmesão, rico em umami, potencializa o sabor dela", destaca o chef.

Outro prato especial da casa é o filetto al tartufi (R$ 109), um filé grelhado com alho confitado, acompanhado de fettuccine feito na casa na fonduta de parmesão trufada. Para harmonizar, um vinho que leva até o nome em homenagem às trufas: a garrafa Truffle Hunter Leda Langhe (R$ 219), tinto italiano da região de Langhe, no Piemonte, em que o nome é uma homenagem aos cães farejadores que buscam as trufas na Itália.

Clássico francês

Localizado na 402 Norte, o Menu Restô sempre teve como objetivo se aproximar dos tradicionais bistrôs parisienses a partir de um ambiente pequeno, porém acolhedor, e o cardápio enxuto, mas que agrada a todos os paladares. No restaurante, o público é recebido com uma taça de espumante de cortesia e, na sobremesa, o café expresso (R$ 17,97), servido com um cálice de licor e uma colher de crème brûlée, virou tradição entre a clientela.

O doce que leva creme de leite fresco e favas de baunilha é a sobremesa que mais vende na casa, afirma o chef Jeferson Lafayette. "É um clássico da culinária francesa e os clientes gostam muito da magia que há quando o crème brûlée (R$ 33,79) é finalizado na mesa com açúcar demerara. É muito charmoso", garante. Na casa, o diferencial do prato é "a cremosidade, a textura, o sabor da baunilha e a finalização". "O resultado é um caramelo perfeito", diz o cozinheiro.

Merengue, chantilly e doces

Completando 15 anos neste ano, o Cantucci nasceu na 403 Norte e, hoje, já tem espaço na Asa Sul, em Águas Claras e no Mané Mercado. A proposta do local sempre foi trazer a tradição italiana para o cotidiano. "Do almoço de semana ao jantar de comemoração, temos o cuidado de receber cada cliente como se estivesse em casa. O diferencial está nessa combinação de acolhimento com cozinha feita com técnica, ingredientes de qualidade e massas produzidas na própria casa", afirma o chef Rodrigo Melo.

A casa carrega diversos pratos com o potente sabor das trufas. Novo no cardápio, o risoto di costela ao tartufo (R$ 109) é um dos destaques da casa. Com arroz arbório, costela desfiada em cerveja preta, salsa trufada e parmesão curado por 12 meses, finalizado com manteiga de búfala pomada e crispy de costela, o prato é uma boa pedida para quem quer uma mistura de sabores. "No risoto, a trufa se incorpora ao caldo e perfuma o prato como um todo, enquanto o parmesão, rico em umami, potencializa o sabor dela", destaca o chef.

Outro prato especial da casa é o filetto al tartufi (R$ 109), um filé grelhado com alho confitado, acompanhado de fettuccine feito na casa na fonduta de parmesão trufada. Para harmonizar, um vinho que leva até o nome em homenagem às trufas: a garrafa Truffle Hunter Leda Langhe (R$ 219), tinto italiano da região de Langhe, no Piemonte, em que o nome é uma homenagem aos cães farejadores que buscam as trufas na Itália.

