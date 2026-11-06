Lemuel Gandara faz releitura mística do Cerrado em exposição

A relação com a natureza e, sobretudo, com o segundo maior bioma do Brasil, é o fio condutor para compreender as obras da exposição Cerrado Cósmico, em que Lemuel Gandara celebra uma década de pesquisa. Desde 2016, o artista e pesquisador percorre trechos que vão do coração do Cerrado até seus limites em uma extensão de 7 mil quilômetros para se conectar com o bioma e criar esculturas, instalações e site specific. “É uma metodologia imersiva, preciso me deslocar, me entrego para escutar a natureza e o bioma e, nessas reflexão, a gente percebe que está tudo conectado e que vários elementos do Cerrado têm essa energia de conexão. Temos a conexão entre raízes e cosmos, mas também com o que está abaixo dos nossos pés”, explica o artista.

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Criada para estabelecer um diálogo sensorial com o público, com obras táteis que podem ser tocadas, a exposição nasceu dessas peregrinações em busca de um universo místico, mas também muito físico. No Parque Nacional das Emas (GO), o artista teve a experiência de observar os cupinzeiros bioluminescentes que, à noite, acendem graças às invasões de vaga-lumes. No Santuário de Dona Romana, em Natividade (TO), o contato com a médium Mãe Romana forneceu uma perspectiva mágica e no Vale do Amanhecer (DF), Gandara teve contato com uma mescla de crenças das mais diferentes origens. “E isso tudo conversa muito com o Cerrado. É o encontro do mítico, do invisível, com a questão mágica”, diz.

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Costuradas ao espaço geográfico e geológico, as vivências humanas também orientaram a construção das obras. Gandara acredita que a obra de arte, associada à experiência sensorial, provoca as emoções humanas. Essa leitura está em obras como Ninho na cagaiteira formosa, construída com base em uma árvore de Cagaita que morreu após um incêndio criminoso e que retoma uma vida simbólica ao carregar um ninho carbonizado cheio de ovinhos dourados. Ou então em Assentamento de curação, instalação na qual o artista mergulha nos ensinamentos da avó materna, especialista em garrafadas e ervas de cura, ou no site specific A pedra, a terra e a reza, que reúne elementos típicos do Cerrado e das populações que o habitam. “Transito em várias linguagens, da arte têxtil e pinturas às instalações e esculturas”, avisa.

Serviço

Cerrado Cósmico

Exposição de Lemuel Gandara. Visitação até 18 de dezembro, na The Gallery Fernanda Curado (SCLN 307, Bloco A, Lojas 5 a 7)



