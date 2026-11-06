InícioDivirtaseMais
Artes visuais

Lemuel Gandara faz releitura mística do Cerrado em exposição

Exposição de Lemuel Gandara explora a energia e a conexão com o cosmos que emerge do Cerrado

Lemuel Gandara explora as mágicas do Cerrado em obras expostas na The Gallery Fernanda Curado - (crédito: romulojuracy)
Lemuel Gandara explora as mágicas do Cerrado em obras expostas na The Gallery Fernanda Curado - (crédito: romulojuracy)

A relação com a natureza e, sobretudo, com o segundo maior bioma do Brasil, é o fio condutor para compreender as obras da exposição Cerrado Cósmico, em que Lemuel Gandara celebra uma década de pesquisa. Desde 2016, o artista e pesquisador percorre trechos que vão do coração do Cerrado até seus limites em uma extensão de 7 mil quilômetros para se conectar com o bioma e criar esculturas, instalações e site specific. “É uma metodologia imersiva, preciso me deslocar, me entrego para escutar a natureza e o bioma e, nessas reflexão, a gente percebe que está tudo conectado e que vários elementos do Cerrado têm essa energia de conexão. Temos a conexão entre raízes e cosmos, mas também com o que está abaixo dos nossos pés”, explica o artista.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia mais: Flávio Venturini e Samuel Rosa se encontram no Festival Estilo Brasil

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Criada para estabelecer um diálogo sensorial com o público, com obras táteis que podem ser tocadas, a exposição nasceu dessas peregrinações em busca de um universo místico, mas também muito físico. No Parque Nacional das Emas (GO), o artista teve a experiência de observar os cupinzeiros bioluminescentes que, à noite, acendem graças às invasões de vaga-lumes. No Santuário de Dona Romana, em Natividade (TO), o contato com a médium Mãe Romana forneceu uma perspectiva mágica e no Vale do Amanhecer (DF), Gandara teve contato com uma mescla de crenças das mais diferentes origens. “E isso tudo conversa muito com o Cerrado. É o encontro do mítico, do invisível, com a questão mágica”, diz. 

Leia mais: Trilha Menos é Mais libera novos ingressos no Mané Garrincha

Costuradas ao espaço geográfico e geológico, as vivências humanas também orientaram a construção das obras. Gandara acredita que a obra de arte, associada à experiência sensorial, provoca as emoções humanas. Essa leitura está em obras como Ninho na cagaiteira formosa, construída com base em uma árvore de Cagaita que morreu após um incêndio criminoso e que retoma uma vida simbólica ao carregar um ninho carbonizado cheio de ovinhos dourados. Ou então em Assentamento de curação, instalação na qual o artista mergulha nos ensinamentos da avó materna, especialista em garrafadas e ervas de cura, ou no site specific A pedra, a terra e a reza, que reúne elementos típicos do Cerrado e das populações que o habitam. “Transito em várias linguagens, da arte têxtil e pinturas às instalações e esculturas”, avisa. 

Serviço

Cerrado Cósmico

Exposição de Lemuel Gandara. Visitação até 18 de dezembro, na The Gallery Fernanda Curado (SCLN 307, Bloco A, Lojas 5 a 7)

Saiba Mais

 

  • Lemuel Gandara explora as mágicas do Cerrado em obras expostas na The Gallery Fernanda Curado
    Lemuel Gandara explora as mágicas do Cerrado em obras expostas na The Gallery Fernanda Curado Foto: Fotos: Divulgação
  • Lemuel Gandara mergulha nas mágicas do Cerrado em obras expostas na The Gallery Fernanda Curado
    Lemuel Gandara mergulha nas mágicas do Cerrado em obras expostas na The Gallery Fernanda Curado Foto: Divulgação
  • Google Discover Icon

Nahima Maciel

Repórter

Repórter do Correio Braziliense desde 2000 com experiência na cobertura de Cultura, especialmente artes plásticas, literatura e teatro.

Por Nahima Maciel
postado em 06/11/2026 06:00
x