Histórias de amor embalam montagem contemporânea de Shakespeare

Sonho de uma Noite de Verão Direção: Adriano Guimarães. De hoje a domingo, às 19h30, no Teatro do Centro CUltural Banco do Brasil (CCBB SCES Trecho 02 Lote 22 – Ed. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul). Ingressos gratuitos mediante retirada no CCBB - (crédito: Divulgação)

Adriano Guimarães assina a montagem de Sonho de uma noite de verão que o Cena Contemporânea — Ocupação Cena 2026 recebe, amanhã, em duas sessões com entrada gratuita na Sala Martins Pena do Teatro Nacional. Essa é a quarta vez que Adriano monta a peça de William Shakespeare, um texto que fala sobre as fragilidades e as forças das relações amorosas.

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Escrita para ser representada em um casamento, Sonho de uma noite de verão acompanha três casais em diferentes momentos da relação: a paixão, o amor e a maturidade. "É uma peça sobre muitas coisas, uma peça metalinguística que fala sobre o teatro também. O grande tema da peça é o amor", explica o diretor. "Shakespeare aborda três tipos de relacionamentos: o primeiro amor, de quando você é muito novo e os conflitos que isso causa; um relacionamento um pouco mais maduro com uma relação mais amadurecida e a relação de um casal com casamento longevo."

Para a montagem, Adriano escolheu uma estética bastante contemporânea. No texto de Shakespeare, há dois cenários: parte da história se passa durante o dia, em uma cidade, e parte à noite, em uma floresta encantada. Essa última, na versão do diretor brasiliense, ganhou ares de festa eletrônica. Adriano também levou para o palco 95% dos personagens descritos no texto original. "A ideia foi trazer a vida noturna mesmo, uso ritmos de hoje, e é como se fosse uma festa", conta. "Sempre gostei de trazer para o contemporâneo, nunca fiz uma montagem histórica. A peça se passa em Atenas, mas Shakespeare cria a Grécia que ele quer. E ele fazia isso."

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A liberdade shakespeariana nas ambientações de época também está na versão brasiliense. "Shakespeare nunca se importou com rigor histórico e recheava as peças com acontecimentos recentes", lembra Adriano. Para ele, a grande mensagem do texto diz respeito à construção das relações. "As relações são construídas e o que faz a gente ficar com outra pessoa é sempre uma construção, dá trabalho. Não é mágico nem destino, é algo que a gente constrói. Nada está dado", diz o diretor.

Serviço



Sonho de uma noite de verão

Direção: Adriano Guimarães. Sábado (14/11), às 16h e às 20h, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional (Eixo Monumental). Ingressos: gratuitos, com retirada antecipada no Sympla. Classificação indicativa livre







