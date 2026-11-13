Bsb Punk Fest reúne bandas contemporâneas durante todo o mês de novembro

Durante todo o mês de novembro, os finais de semana na Infinu Comunidade Criativa terão um espaço para o Bsb Punk Fest, evento que busca trazer diferentes bandas contemporâneas de rock e punk para a capital, Sábado (14/11), a programação começa com a banda Bella e o olmo da bruxa, destaque do rock gaúcho atual. O grupo se apresenta às 16h.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Leia mais: Grammy Latino 2026: veja quando e como assistir, e principais indicados
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Formada por Pedro Acosta, Felipe Pacheco, Julia Garcia e Ricardo De Carli, a banda gaúcha está comemorando um ano do seu disco Afeto e outros esportes de contato em turnê nacional. O disco foi bem avaliado e está na prateleira de destaques do rock alternativo atual. Já tendo passado por importantes palcos como o festival Planeta Atlântida, Sesc Belenzinho e Casa Natura, nos últimos meses a banda somou mais de 50 apresentações pelo Brasil, além de realizar também sua primeira turnê internacional que contou com Uruguai e Argentina.
Leia mais: Curta cearense 'Doce Memória' é selecionado para festival de cinema na Itália
Ainda no sábado (14/11), às 20h, a banda paulista Bullet Bane toma conta do som na 506 Sul. O grupo paulista, formado por Lucas Guerra (vocal),Andrew Lee (bateria), Fe Uehara (guitarra), Danilo de Souza (guitarra) e Rafael Goldin (baixo), apresenta a turnê de seu último álbum lançado, O agora que cobra viver, que marca um novo capítulo sonoro para o grupo.
Serviço
Bsb Punk Fest
Sábado (14/11), a partir das 16h, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506). Ingressos a partir de R$ 60 (meia-entrada) + taxa do Shotgun.