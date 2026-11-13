Grupo Vai que é Samba toca no Clube do Choro neste sábado (14/11)

Grupo Vai que é samba comanda roda de samba no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)

Com o objetivo de unir cultura, lazer e gastronomia, o Feijoada com samba é um dos eventos mais tradicionais do Clube do Choro. Sempre realizado aos sábados, o projeto reúne uma generosa e aberta roda de samba com bufê de feijoada. Neste sábado (14/11), o show da casa será realizado pelo Grupo Vai que é samba. Os ingressos custam R$ 59,90 por pessoa.

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Breno Alves, vocalista e percussionista do grupo Vai que é Samba, ressalta o significado especial que o Clube tem tanto para sua trajetória pessoal quanto para a banda. "Todos nós temos uma passagem marcante, seja aprendendo, seja dando aula na escola. Lá, também, em outras formações, apresentamos e acompanhamos grandes mestres da música popular brasileira", afirma.

O vocalista destaca a felicidade do grupo em tocar no Clube do Choro, local que serviu de base para a formação dos integrantes. Segundo ele, o repertório busca agradar a todos: "Buscamos um repertório que possa agradar a todos os presentes. Sambas mais tradicionais, sambas contemporâneos, sambas-enredo, choro e outros ritmos que dialogam e são influenciados pelo samba".

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Criado em 2016, o projeto Feijoada com samba nasceu do desejo dos frequentadores do clube por uma atmosfera de descontração e alegria, onde pudessem se sentir à vontade para socializar, dançar e celebrar. Além disso, após a conclusão do projeto do Espaço Cultural do Choro, o arquiteto Oscar Niemeyer sugeriu que a casa fizesse bom uso da área externa do Clube e, desde então, o evento entrou para o calendário cultural de Brasília.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco